सलमान ने चार बच्चों के साथ नदी में कूदकर दी जान, आत्महत्या से पहले पत्नी के खोले सारे राज

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. जहां कस्बा केराना के मोहल्ला खेल कला का रहने वाला 38 वर्षीय मजदूर सलमान ने अपनी पत्नी की बेवफाई ओर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर अपने चार मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद सभी की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

यमुना नदी में अपने चार बच्चों के साथ छलांग लगाने से पहले सलमान ने अपने मोबाइल फोन से रोते हुए तीन वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजे, जिनमें पत्नी और उसके प्रेमी को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया. साथ ही अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है. इस घटना के बाद पुलिस अधिकारी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अपनी 12 वर्षीय बेटी महक, 5 वर्षीय शिफा, 3 वर्षीय बेटे आयान और मात्र आठ माह की इनायशा को लेकर यमुना नदी के पुराने पुल के पास पहुंचा. जहां सलमान ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई और फिर अपने साथ हो रही घटना से अवगत कराते हुए बताया कि किस कदर उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है.

सलमान ने यह भी बताया कि कानून द्वारा भी उसकी कोई मदद नहीं हुई. सलमान ने वीडियो में अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को जिम्मेदार बताया है. सलमान की बहन गुलिस्ता ने बताया कि आज सुबह सलमान अपने बच्चों को साथ लेकर घर से निकला था. दोपहर में उसने वीडियो भेजा, लेकिन वे उसे ठीक से देख नहीं पाईं. वीडियो ध्यान से देखने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ. इसके बाद परिजन और मोहल्लेवासी यमुना पुल पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति चार बच्चों के साथ पुल से छलांग लगाई थी.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और पांचों की तलाश शुरू कर दी. सीओ श्याम सिंह खुद घटनास्थल पर पहुंचे. देर रात तक नदी में खोजबीन जारी रही. फिलहाल मृतकों के शव नहीं मिल पाए हैं.