Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2947548
Zee SalaamIndian Muslim

सलमान ने चार बच्चों के साथ नदी में कूदकर दी जान, आत्महत्या से पहले पत्नी के खोले सारे राज

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में सलमान अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली. सलमान ने नदी में छलांग लगाने से पहले वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेज दिया था, जिसमें सलमान ने इस घटना के लिए अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और ससुराल वालों को जिम्मेदार बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:15 PM IST

Trending Photos

सलमान ने चार बच्चों के साथ नदी में कूदकर दी जान, आत्महत्या से पहले पत्नी के खोले सारे राज

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. जहां कस्बा केराना के मोहल्ला खेल कला का रहने वाला 38 वर्षीय मजदूर सलमान ने अपनी पत्नी की बेवफाई ओर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर अपने चार मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद सभी की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. 

यमुना नदी में अपने चार बच्चों के साथ छलांग लगाने से पहले सलमान ने अपने मोबाइल फोन से रोते हुए तीन वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजे, जिनमें पत्नी और उसके प्रेमी को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया. साथ ही अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है. इस घटना के बाद पुलिस अधिकारी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात हैं. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अपनी 12 वर्षीय बेटी महक, 5 वर्षीय शिफा, 3 वर्षीय बेटे आयान और मात्र आठ माह की इनायशा को लेकर यमुना नदी के पुराने पुल के पास पहुंचा. जहां सलमान ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई और फिर अपने साथ हो रही घटना से अवगत कराते हुए बताया कि किस कदर उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान ने यह भी बताया कि कानून द्वारा भी उसकी कोई मदद नहीं हुई. सलमान ने वीडियो में अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को जिम्मेदार बताया है. सलमान की बहन गुलिस्ता ने बताया कि आज सुबह सलमान अपने बच्चों को साथ लेकर घर से निकला था. दोपहर में उसने वीडियो भेजा, लेकिन वे उसे ठीक से देख नहीं पाईं. वीडियो ध्यान से देखने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ. इसके बाद परिजन और मोहल्लेवासी यमुना पुल पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति चार बच्चों के साथ पुल से छलांग लगाई थी.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और पांचों की तलाश शुरू कर दी. सीओ श्याम सिंह खुद घटनास्थल पर पहुंचे. देर रात तक नदी में खोजबीन जारी रही. फिलहाल मृतकों के शव नहीं मिल पाए हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsSalman Suicide in Yamuna Riverminority newsToday News

Trending news

Hamas
Hamas के प्रस्ताव मंजूर करने के बाद क्या बोले वर्ल्ड लीडर्स?
Uttar Pradesh news
संभल के गौसुलवरा मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद HC ने ध्वस्तीकरण को रेकने से किया
Israel
Trump की अपील के बाद भी Israel ने किए हवाई हमले; 20 घर हुए तबाह
Iqra Hasan
चोर उचक्के मुजरिम जैसा बर्ताव, बरेली जाने से रोके जाने पर भड़कीं Iqra Hasan
Swami Avimukteshwaranand on I Love Muhammad
मुद्दों से भटकाने की कोशिश; I love muhammad और Mahadev विवाद पर शंकराचार्य का बयान
Varanasi
Varanasi: हनुमान चालीसा की आवाज़ पर जताई आपत्ति; नासिर के खिलाफ केस दर्ज
Modinagar
Modinagar: जंग हुई तो खड़े रहेंगे, I Love Muhammad; रील बनाने वाला शख्स गिरफ्तार
Iqra Hasan
Iqra Hasan के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
ziaur rahman barq
Ziaur Rahman Barq को किया गया हाउस अरेस्ट; बरेली जाने का था प्लान
Ahmedabad
Ahmedabad:400 साल पुरानी मंचा मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर? HC ने रोक लगाने से किया इंकार
;