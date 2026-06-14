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Ayush Malik Conversion Case: उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले आयुष मलिक ने इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद अली बन गए. आयुष के पिता ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आयुष मलिक की पत्नी चांदनी कुरैशी, ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया. दो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. इसी कड़ी में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता अल्पसंख्यक मोर्चे की राज्य कार्यकारिणी के सचिव, तौफीक कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है.
समाजवादी पार्टी के नेता तौफीक उर्फ भोला पर आयुष मलिक के धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप है. तौफीक के पास से एक "निकाहनामा" (शादी का प्रमाण पत्र) बरामद किया गया है. जांचकर्ताओं का कहना है कि वे अब मामले में अन्य कथित सह-आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं
पुलिस अधीक्षक एन.पी. सिंह ने कहा कि आरोपी तौफीक के पास से एक निकाहनामा बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने बताया कि छह अन्य आरोपी फरार हैं. फरार आरोपियों के लिस्ट में एक मौलवी भी है, जिन्होंने आयुष और चांदनी का निकाह करवाया था.
गौरतलब है कि आयुष मलिक ने मीडिया के सामने आकर ऐलानिया तौर पर यह बताया कि उसने किसी दबाव, लालच और ब्रेनवॉशिंग से प्रभावित होकर इस्लाम नहीं कबूल किया है, बल्कि वह पैगंबर मोहम्मद (स.) से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल किया है. आयुष मलिक ने बताया कि वह चांदनी से मिलने से पहले इस्लाम कबूल कर चुका था. आयुष ने यह भी बताया कि उसने खुद चांदनी को प्रपोज किया और शादी के लिए मनाया.
आयुष ने बताया कि उसने मुस्लिम समुदाय में कई परिवारों के पास शादी के लिए रिश्ते भेजे, लेकिन उन्होंने रिश्ता स्वीकार नहीं किया. आयुष ने बताया कि रिश्ता इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को डर था कि इससे इलाके में बवाल खड़ा होगा. आखिर में आयुष ने चांदनी को राजी करके शादी की.