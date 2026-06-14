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आयुष मलिक केस में SP नेता तौफीक कुरैशी गिरफ्तार, बरामद हुआ निकाहनामा

Ayush Malik Conversion Case: शामली के आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं. वहीं, आयुष का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम अपनाया और चांदनी कुरैशी से अपनी पसंद से शादी की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 14, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:34 PM IST
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