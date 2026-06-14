Ayush Malik Conversion Case: उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले आयुष मलिक ने इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद अली बन गए. आयुष के पिता ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आयुष मलिक की पत्नी चांदनी कुरैशी, ससुर इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया. दो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. इसी कड़ी में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता अल्पसंख्यक मोर्चे की राज्य कार्यकारिणी के सचिव, तौफीक कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है.