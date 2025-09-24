'जो समझते थे खत्म हुआ...' आजम खान की रिहाई पर सपा का प्रयागराज में चस्पा पोस्टर वायरल

Prayagraj News Today: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की नजर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जेल से रिहाई पर टिकी हुई थीं. मंगलवार (23 सितंबर) को आजम खान लगभग 2 साल बाद सीतापुर जेल से बाहर निकले. आजम खान जेल से छूटने के बाद सीधे रामपुर पहुंचे. जेल से छूटने पर आजम खान के समर्थकों और सपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई.

पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से दस बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के यूपी में चुनावी सुगबुगाहट के बीच आजम खान का जेल से बाहर आना कई मायनों में खास है. आजम खान की स्वागत में प्रयागराज में लगाया एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पोस्टर के जरिये आजम खान के समर्थकों विरोधियों को आड़े हाथों लिया. इस पर लोगों से तरह-तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है.

इस पोस्टर में लिखा है, "जो समझते थे खत्म हुआ नाम, उनसे कहो लौट आया है आजम खान." इस पोस्टर में एक तरफ आजम की तस्वीर लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर है. यह पोस्टर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा है. बताया जा रहा है कि इस पोस्ट को समाजवादी छात्रसभा के नेता सद्दाम अंसारी ने लगाया है.