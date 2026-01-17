सोशल मीडिया पर अफजाल अंसारी की छवि पर वार, सपा ने बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज कराया FIR

SP Protests against Objectionable Post on Afzal Ansari: गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के विरोध में सपा महिला प्रकोष्ठ ने मोर्चा खोला. प्रदेश सचिव बिंदु बाला बिंद की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला और बीएनएस, आईटी एक्ट में एफआईआर की मांग की.
Trending Photos
Ghazipur News: गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया प पोस्ट वायरल होते ही हड़कंप मच गया. इस मामले के विरोध में समाजवादी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
महिला प्रदेश सचिव बिंदु बाला बिंद के नेतृत्व में शनिवार (17 जनवरी) को समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक गाजीपुर डॉ. ईरज राजा से मिला. सपा प्रतिनिधिमंडल में महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष विभा पाल समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थीं. इस मौके पर महिला नेताओं ने एसपी को लिखित शिकायत दी.
पुलिस को दिये गए शिकायत में आरोप लगाया गया कि फेसबुक यूजर संतोष चौहान ने सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गाली-गलौज और अपमानजक शब्दों का इस्तेमाल किया है. शिकायत के मुताबिक, यह फेसबुक पोस्ट 11 जनवरी 2026 को की गई थी और इससे समाज में वैमनस्य फैलने, सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है.
महिला नेताओं का कहना है कि पोस्ट करने वाला शख्स खुद को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और नेता बताता है. इस बात के सबूत के तौर पर उन्होंने बीजेपी के पूर्व गाजीपुर सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उसकी एक फोटो भी पुलिस को सौंपी है.
सपा की महिला पदाधिकारियों ने बताया कि इस मामले में पहले 15 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली और साइबर क्राइम थाना में आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी वजह से वे सीधे पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे. प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि इस मामले में बीएनएस और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
इस दौरान महिला प्रदेश सचिव बिंदु बाला बिंद ने कहा कि सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने इसे जनप्रतिनिधि की छवि खराब करने और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करार दिया. बिंदु बाला बिंद ने कहा कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी.
वहीं, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष विभा पाल ने कहा कि पहले भी आईजीआरएस के जरिए शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब एसपी से मिलकर सबूतों के साथ शिकायत सौंपी गई है. प्रतिनिधिमंडल में महिला जिलाध्यक्ष रीना यादव, जिला महासचिव पूजा गौतम, सचिन, महिला सभा की जिला सचिव ममता यादव समेत कई अन्य महिला पदाधिकारी मौजूद रहीं. सभी ने कहा कि सांसद अफजाल अंसारी की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यह भी पढ़ें: शाहजहां के उर्स पर हिंदू संगठनों का तांडव, ताजमहल पर 'भगवा झंडा' फहराने के लिए अड़े!