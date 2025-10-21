'I Love Muhammad' पर आजम खान का बड़ा बयान; योगी सरकार को सुनाई खरी-खरी

Azam Khan on I Love Muhammad Controversy: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने I Love Muhammad अभियान के समर्थन बयान दिया है. साथ ही उन्होंने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Azam Khan on I Love Muhammad Controversy: हाल ही में जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने I Love Muhammad पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है. उन्होंने I Love Muhammad अभियान का समर्थन किया और बरेली में इस अभियान के तहत हुए प्रदर्शन के बाद कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि किसी भी चीज का हल जंग नहीं है. उन्होंने कहा कि बात कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन उसका हल एक टेबल पर साथ में बातचीत के जरिए ही निकलता है. समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि अगर में इसे एक चिंगारी भी कहूँ, तो ये छोटी सी बात इतनी भड़की हुई आग कैसे बन गई? उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बरेली का जिला प्रशासन चाहता तो बातचीत से मसला सुलझा सकता था.
उन्होंने बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत हुए प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये सौहार्द बिगाड़ने की साजिश थी, जिला प्रशासन चाहता तो बातचीत से हल निकाल सकती थी. उन्होंने आगे कहा कि जंग के नतीजे तो देखिए. उन्होंने I Love Muhammad अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि जाहिर है, अगर कोई किसी से प्यार करता है, तो ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है.
गौरतलब है कि I Love Muhammad अभियान के तहत देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. दरअसल, उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर कुछ मुस्लिम युवकों ने एक चौराहे पर I Love Muhammad के पोस्टर लगाए. इस पोस्टर को नई परंपरा बताते हुए पुलिस ने पोस्ट को वहां से हटाकर कहीं और लगवाया. साथ ही कई मुस्लिम युवकों पर इसी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया. इस कार्रवाई के बाद देश भर में I Love Muhammad का अभियान शुरू हो गया.