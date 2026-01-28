अयोध्या रेप केस में बाइज्जत बरी हुए SP नेता मोईद खान; आरोप लगते ही गिरा दिया गया था बहुमंजिला ईमारत

Advertisement
Ayodhya Rape Case: अयोध्या रेप केस में पोक्सो कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. इस केस में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को कोर्ट ने बकसूर करार देते हुए बरी कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:31 PM IST

Ayodhya Rape Case: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भदरसा में पिछले साल एक नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था. इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उनके नौकर राजू खान को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मोईद खान को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है. वहीं, नौकर राजू खान को दोषी पाया गया है, जिसके खिलाफ आगामी 29 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. 

पॉक्सो कोर्ट में विशेष न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने अयोध्या रेप केस की सुनवाई की. इस रेप केस की जांच करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उनके नौकर राजू खान के DNA सैंपल लिए गए थे. कोर्ट में पेश किए गए DNA रिपोर्ट में मोईद खान का रिपोर्ट निगेटिव पाया गया. वहीं, नौकर राजू खान का पॉजिटिव आया. वैज्ञानिक जांच के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने मोईद खान को निर्दोष करार दिया और बाइज्जत बरी कर दिया. बता दें कि इस रेप कांड का आरोप मोईद खान पर लगने के बाद प्रशासन ने मोईद खान के बेकरी शॉप और शॉपिंग मॉल के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की थी. 

इस मामले में पिछले साल 29 जुलाई को भदरसा के पूराकलंदर थाने में एक रेप केस दर्ज कराया गया था. इस रेप मामले मोईद खान पर आरोप लगने और उनकी गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बवाल हुआ था. इस मामले में कई लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को उनके धर्म को लेकर टार्गेट किया था. कोर्ट द्वारा मोहम्मद मोईद को बाइज्जत बरी करने पर उनके परिवार वालों और समर्थकों में खुशी का माहौल है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Ayodhya Rape CaseMoeed Khan Acquittal in Ayodhya Rape Casemuslim newsminority newsToday News

