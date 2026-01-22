Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3083258
Zee SalaamIndian Muslimगाय को घोषित करो राष्ट्रमाता... सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से कर दी बड़ी मांग

"गाय को घोषित करो राष्ट्रमाता..." सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से कर दी बड़ी मांग

Afzal Ansari Demand Announced Cow Rashtramata: समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से मांग की है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने सरकार से कई तीखे सवाल भी किए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:23 PM IST

Trending Photos

"गाय को घोषित करो राष्ट्रमाता..." सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से कर दी बड़ी मांग

Afzal Ansari Demand Announced Cow Rashtramata: भारत में लंबे समय से हिंदूवादी संगठनों और साधु-संतों की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जाती रही है. अब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, बल्कि राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है. गाजीपुर के राइफल क्लब में गुरुवार (22 जनवरी) आयोजित दिशा समिति की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक साथ कई अहम और संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी. इस दौरान उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर दी. 

सांसद अफजाल अंसारी ने सवाल करते हुए कहा कि जब शेर को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा सकता है, तो फिर गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं बनाया जा सकता? सांसद अफजाल अंसारी के मुताबिक इस मांग पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘हलाल’ लिखे खाद्य पदार्थों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि एक तरफ हलाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान से हलाल का प्रोफार्मा लेकर आते हैं. सांसद अफजाल अंसारी यह भी दावा किया कि आज भारत बीफ एक्सपोर्ट में ब्राजील को पीछे छोड़ चुका है और खुद को ‘विश्वगुरु’ कह रहा है. 

सांसद अफजाल अंसारी ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ के मामले में भी अफजाल अंसारी ने बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश में एक तरफ संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ सनातन धर्म का भी अपमान हो रहा है. अफजाल अंसारी ने कहा कि वाराणसी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया है और उन्हीं अफसरों की वजह से मुख्यमंत्री से यह कहलवाया गया कि वायरल वीडियो एआई-जनरेटेड हैं. बता दें कि कुछ दिन पहले वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई हुई. जिसके बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा मंदिर और मूर्तियां खंडित होने का आरोप लगाया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन आरोपों पर सफाई देते हुए CM योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई में मूर्तियां और मंदिरों के खंडित होने के संबंध में जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा निर्मित है. उन्होंने विपक्षी दलों पर इस मामले के संबंध में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsAfzal Ansari on Cow Rashtramataminority newsToday News

Trending news

muslim news
"गाय को घोषित करो राष्ट्रमाता..." सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से कर दी बड़ी मांग
Uttar Pradesh Jim Jihad Case
लव जिहाद के बाद जिम जिहाद; मिर्जापुर पुलिस ने हेड कांस्टेबल इरशाद खां को दबोचा
RSS Chief Mohan Bhagwat on Pakistan
"भारत का लक्ष्य दुनिया को जीतना नहीं..."पाकिस्तान पर मोहन भागवन ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
असम से लेकर UP तक वोटर लिस्ट में नाम हटाए जाने पर मुसलमानों में असुरक्षा; प्रदर्शन
Rajashthan Property act 2026
राजस्थान में मुसलमानों की ज़मीन तंग करने जा रही भाजपा सरकार; संपत्ति के अधिकार पर चोट
Uttar Pradesh Crime News
दहेज के लिए शकीला को पिलाया था जहर; कोर्ट ने पति समेत 4 अन्य दोषियों को दी बड़ी सजा
Bangladesh Denied to Play T20 world Cup in India
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान, भारत में नहीं खलेंगे t20 world
muslim news
KGMU कॉलेज कैम्पस के मजारों और मस्जिदों पर कार्रवाई की मांग, CM योगी से दखल की मांग
Uttarakhand news
UK में मुसलमानों के खिलाफ तेजी से फैल रहा है नफरत का जहर, APCR रिपोर्ट में बड़ा दावा
bhopal news
वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन अलीम कुरैशी गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग और फर्जीवाड़े का आरोप