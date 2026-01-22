"गाय को घोषित करो राष्ट्रमाता..." सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से कर दी बड़ी मांग

Afzal Ansari Demand Announced Cow Rashtramata: भारत में लंबे समय से हिंदूवादी संगठनों और साधु-संतों की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जाती रही है. अब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, बल्कि राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है. गाजीपुर के राइफल क्लब में गुरुवार (22 जनवरी) आयोजित दिशा समिति की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक साथ कई अहम और संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी. इस दौरान उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर दी.

सांसद अफजाल अंसारी ने सवाल करते हुए कहा कि जब शेर को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा सकता है, तो फिर गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं बनाया जा सकता? सांसद अफजाल अंसारी के मुताबिक इस मांग पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘हलाल’ लिखे खाद्य पदार्थों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि एक तरफ हलाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान से हलाल का प्रोफार्मा लेकर आते हैं. सांसद अफजाल अंसारी यह भी दावा किया कि आज भारत बीफ एक्सपोर्ट में ब्राजील को पीछे छोड़ चुका है और खुद को ‘विश्वगुरु’ कह रहा है.

सांसद अफजाल अंसारी ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ के मामले में भी अफजाल अंसारी ने बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश में एक तरफ संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ सनातन धर्म का भी अपमान हो रहा है. अफजाल अंसारी ने कहा कि वाराणसी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया है और उन्हीं अफसरों की वजह से मुख्यमंत्री से यह कहलवाया गया कि वायरल वीडियो एआई-जनरेटेड हैं. बता दें कि कुछ दिन पहले वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई हुई. जिसके बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा मंदिर और मूर्तियां खंडित होने का आरोप लगाया गया.

इन आरोपों पर सफाई देते हुए CM योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई में मूर्तियां और मंदिरों के खंडित होने के संबंध में जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा निर्मित है. उन्होंने विपक्षी दलों पर इस मामले के संबंध में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था.