Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2973768
Zee SalaamIndian Muslim

आज़म खान को बिहार चुनाव में मिली ये ख़ास जिम्मेदारी; INDIA की तरफ से रोकेंगे NDA का विजय विजय रथ!

Azam Khan in Bihar MLA Election 2025: समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के 20 नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में चुना है. हाल ही में जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भी स्टार प्रचारक के रूप में चुना गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:12 PM IST

Trending Photos

आज़म खान को बिहार चुनाव में मिली ये ख़ास जिम्मेदारी; INDIA की तरफ से रोकेंगे NDA का विजय विजय रथ!

Azam Khan in Bihar MLA Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद हो चुका है. सभी पार्टियां और गठबंधन बिहार चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है. बिहार में दो बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं. एक भाजपा और JDU की अगुवाई वाली NDA और दूसरी RJD और कांग्रेस की अगुवाई वाली INDIA. इन गठबंधनों में अन्य कई पार्टियां भी शामिल हैं. इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार कैंपेनर के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

दरअसल, INDIA गठबंधन, जिसे महागठबंधन कहा जाता है. इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल हैं, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के लिए काम कर रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान को स्टार कैंपेनर के रूप में बिहार भेज रही है. समाजवादी पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव के लिए 20 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की गई है. 

इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद, आजम खान, मुख्तार अंसारी के बेटे अफजाल अंसारी, बाबू सिंह कुशवाहा, किरणमय नंदा, समेत 20 नेताओं के नाम हैं. बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि महागठबंधन को समर्थन कर रही है और उनके लिए प्रचार कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी बिहार में भी फेमस है. RJD और लालू परिवार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गहरा संबंध है. इसलिए भी समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव में जोर-सोर से लगी हुई है. वहीं, भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम स्टार प्रचार के रूप में घोषित किया गया है. 

बिहार विधानसभा चुनाव में इन दो बड़े गठबंधनों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी दो अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की है. AIMIM ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और अपना जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन करके बिहार विधानसभा चुनाव में 64 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. AIMIM अकेले 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bihar Assembly Election 2025Azam Khan Bihar electionminority newsToday News

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने हिन्दुओं को दिया कब्ज़ा हटाने का नोटिस; ब्राम्हण समाज चिरागपा
Bihar Assembly Election 2025
आज़म खान को बिहार चुनाव में मिली ये ख़ास जिम्मेदारी; NDA का रोकेंगे विजय रथ!
Fire in Mosque
MP के छतरपुर में मस्जिद में घुसकर लगाई आग; धार्मिक ग्रन्थ जलने से गाँव में आक्रोश!
Pakistan News
कई सालों बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट में होगा बड़ा बदलाव; गृह मंत्रालय से मिली मंज़ूरी
NIA
NIA को झटका और नासिर को राहत, बेल याचिका पर HC ने कह डाली बड़ी बात
Moradabad
Moradabad: वर्जिनिटी टेस्ट दो, वरना मदरसे में नहीं पढ़ेगी बच्ची,पिता का गंभीर इल्जाम
AIMIM leader Waris Pathan
2% आबादी वाले बनेंगे डेप्युटी-CM और 19% मुसलमान सिर्फ वोटर; AIMIM ने उठाया सवाल
Mohammad Mustufa
पूर्व DGP मुस्तफा की बढ़ेगी मुश्किलें, बेटे की मौत की जंच अब करेगी CBI?
SC rejected nia remand
एक छोटी सी चूक NIA पर पड़ी भारी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 UAPA लगे आरोपियों को किया रिहा
Saudi Arabia
कफाला सिस्टम खत्म करने के बाद सऊदी सरकार का एक और बड़ा फैसला; मुफ्त मिलेगा वर्क परमिट