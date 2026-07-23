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जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आर-पार के मूड में सपा, सीनियर नेताओं का वफ्द पहुंचा रामपुर

SP Delegation on Jauhar University Case: हालिया दिनों RDA की तरफ से रामपुर की मशहूर जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को गैर-कानूनी करार देते हुए मुनहदिम नोटिस जारी किया था. इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई हैं. इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सपा का एक वफ्द रामपुर पहुंचा.

Edited ByAkib Khan Mansoori
Published: Jul 23, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:47 PM IST
जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आर-पार के मूड में सपा, सीनियर नेताओं का वफ्द पहुंचा रामपुर
Image Credit: जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने को लेकर सपा का वफ्द रामपुर डीएम को सौंपेगा मेमोरेंडमSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं. उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर की पढ़ाई की है. इसके बाद देश की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म किया है.  आकिब अभी Zee Media में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee News और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

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