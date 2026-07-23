/जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आर-पार के मूड में सपा, सीनियर नेताओं का वफ्द पहुंचा रामपुर

रामपुर इंतजामिया के मुताबिक, इस हुक्म को जारी करने से पहले यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को नोटिस देकर उनका पक्ष भी सुना गया था. वहीं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि जिन इमारतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी तामीर उस दौर में हुई थी जब यह इलाका रामपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी के दायरे में नहीं आता था. इसलिए RDA से इजाजत लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था. हालांकि, ऑथोरिटी का कहना है कि उस समय भी मजाज अथॉरिटी से इजाजत लेना लाजिमी था, उसकी मंजूरी के बगैर तामीर को कानूनी या जायज नहीं माना जा सकता है.