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Rampur Jauhar University Case: उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. यूनिवर्सिटी को बचाने की मुहिम के तहत समाजवादी पार्टी का 28 सदस्यीय वफ़्द आज गुरुवार (23 जुलाई) रामपुर पहुंचेगा. इस वफ़्द की क़ियादत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय करेंगे. सपा नेताओं ने ऐलान किया कि वे यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई के विरोध में धरना देंगे और रामपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई रोकने की मांग करेंगे.
समाजवादी पार्टी का इल्जाम है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई तालीमी निजाम और संविधान में दिए गए "राइट टू एजुकेशन" की असल रूह के खिलाफ़ है. पार्टी का कहना है कि इस फैसले से ग़रीब, पिछड़े और दलित तबकों के तलबा की तालीम मुतास्सिर होगी. सपा नेताओं का दावा है कि यूनिवर्सिटी में सभी मजहबों के तलबा और तालिबात को बेहद मामूली फीस पर तालीम मुहैया कराई जाती है.
जौहर यूनिवर्सिटी का कब हुआ कयाम?
काबिल-ए-जिक्र है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का कयाम साल 2006 में समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान ने अमल में लाया था. हालिया दिनों में जिला इंतजामिया की जानिब से यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इसी सिलसिले में सपा कियादत आज रामपुर पहुंचकर आज़म खान की हिमायत में अपना एहतिजाज शुरू करेगी.
RDA ने मुनहदिम नोटिस को लेकर दी ये दलील
दरअसल, बीते दिनों रामपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी (RDA) ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को मुनहदिम करने का हुक्म जारी किया है. RDA का कहना है कि इन इमारतों की तामीर कानूनी तौर पर नक्शा पास कराए बगैर किया गया था,
आवश्यक नक्शा स्वीकृत कराए बिना किया गया, यह 'उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973' के जवाबित की खिलाफवर्जी है. इस कानून के मुताबिक बिना नक्शा मंजूरी के की गई तामीर को गैर-कानूनी माना जाता है.
रामपुर इंतजामिया के मुताबिक, इस हुक्म को जारी करने से पहले यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को नोटिस देकर उनका पक्ष भी सुना गया था. वहीं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि जिन इमारतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी तामीर उस दौर में हुई थी जब यह इलाका रामपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी के दायरे में नहीं आता था. इसलिए RDA से इजाजत लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था. हालांकि, ऑथोरिटी का कहना है कि उस समय भी मजाज अथॉरिटी से इजाजत लेना लाजिमी था, उसकी मंजूरी के बगैर तामीर को कानूनी या जायज नहीं माना जा सकता है.
कानून क्या कहता है?
उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 के तहत अगर किसी इमारत की तामीर बिना मंजूरशुदा नक्शे या इंतजामिया के बगैर इजाजत के किया गया है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोटिस जारी करने और जरुरी कार्रवाई करने का अधिकार होता है. अगर मजाज फरीक संतोषजनक जवाब नहीं देता या तामीर को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, तो अथॉरिटी मुनहदिम का हुक्म दे सकती है.
भारतीय कानून में सिर्फ इस बुनियाद पर कि कोई इमारत, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उसे गैर-कानूनी तामीर के नियमों से छूट नहीं मिलती है. तमाम इदारे, चाहे वो तालीमी हों, मजहबी हों या तिजारती, उन पर इमारत की तामीर से मुताल्लिक कवानीन लागू होते हैं.
ताहम, अदालतें मुतअद्दिद मामलों में अवामी मफाद, तलबा के मुस्तकबिल, तालीम पर पड़ने वाले असरात और मुतबादिल पर भी गौर कर सकती हैं. इसलिए कई बार फौरी मिसमारी के बजाय रेगुलराइजेशन, वक़्त देने या दीगर हल पर भी गौर किया जाता है. लेकिन इसका इनहिसार हर मामले के हकीकत और नाफिजुलअमल कानून पर होता है.
अब जौहर ट्रस्ट के पास क्या है मुतबादिल?
ट्रस्ट इस हुक्म के खिलाफ कोर्ट जा सकता है. वह निचली अदालत या इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है. अगर कोर्ट से राहत मिलती है, तो फिलहाल इमारतें गिराने की कार्रवाई रुक सकती है. आगे क्या होगा इसका फैसला अदालत के हुक्म के बाद ही तय होगा. ऐसे में पूरे देश की नजरें ट्रस्ट और हुकूमत पर टिकी हुई हैं.