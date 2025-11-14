Samastipur Vidhansabha Result 2025: क्या अख्तरुल इस्लाम लगाएंगे हैट्रिक, या कट जाएगा पत्ता?

Samastipur Vidhansabha Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे चर्चित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक समस्तीपुर सीट पर आज काउंटिंग हो रही है. इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार अख्तरुल इस्लाम मुकाबले में हैं. उनका मुकाबला जेडीयू की अश्वमेध देवी से है. साल 2020 चुनाव में इस सीट से अख्तरुल इस्लाम ने जीत हासिल की थी और 41 फीसद वोट शेयर हासिल किए थे. उन्होंने अश्वमेध देवी को 4,714 वोटों से हराया था.

वहीं 2015 में अख्तरुल इस्लाम ने शाहीन ने बीजेपी की रेनु कुमारी को 31,080 से हराया था. यह सीट आरजेडी के मजबूत सीटों में से एक है और लंबे वक्त से इसी पार्टी का यहां कंट्रोल रहा है. इस सीट से आरजेडी को जनाधार मिलता आया है. लेकिन, इस जगह से कई क्षेत्रीय दल भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं. जिससे वोटों के बंटने की संभावना बढ़ जाती है और नतीजे मुतास्सिर हो सकते हैं. इस सीट को बिहार की हॉट सीट्स में गिना जाता है.

कौन हैं अख्तरुल इस्लाम?

अख्तरुल इस्लाम इस सीट पर एक प्रमुख मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. वे इस क्षेत्र में अपने सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता के कारण खास पहचान रखते हैं. स्थानीय मुद्दों-सड़क, शिक्षा, बिजली और बेरोजगारी को लेकर वे लगातार सक्रिय रहे हैं.

समस्तीपुर सीट का महत्व

- यह सीट मिथिलांचल क्षेत्र की महत्वपूर्ण राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है.

- यहां मुस्लिम, यादव, पासवान और ऊंची जाति के वोटरों का प्रभाव संतुलित माना जाता है.

- पिछले चुनावों में इस सीट पर कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसे "स्विंग सीट" भी कहा जाता है.

- इस सीट से 2.62 लाख रजिस्टर्ड उम्मीदवार हैं.

जैसे-जैसे नतीजे आने शुरू होंगे, यह देखना अहम होगा कि क्या अख्तरुल इस्लाम अपने सामाजिक आधार और स्थानीय लोकप्रियता को वोटों में बदल पाने में सफल होते हैं या बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार बाज़ी मारते हैं.