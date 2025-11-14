Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3001394
Zee SalaamIndian Muslim

Samastipur Vidhansabha Result 2025: क्या अख्तरुल इस्लाम लगाएंगे हैट्रिक, या कट जाएगा पत्ता?

Samastipur Vidhansabha Result 2025: समस्तीपुर बिहार की हॉट सीट्स में से एक है और इस सीट से आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम और जेडीयू की अश्वमेध देवी के बीच मुकाबला है. आज साफ हो जाएगा कि क्या अख्तरुल इस सीट से हैट्रिक बना पाते हैं या नहीं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 14, 2025, 07:29 AM IST

Trending Photos

Samastipur Vidhansabha Result 2025: क्या अख्तरुल इस्लाम लगाएंगे हैट्रिक, या कट जाएगा पत्ता?

Samastipur Vidhansabha Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे चर्चित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक समस्तीपुर सीट पर आज काउंटिंग हो रही है. इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार अख्तरुल इस्लाम मुकाबले में हैं. उनका मुकाबला जेडीयू की अश्वमेध देवी से है. साल 2020 चुनाव में इस सीट से अख्तरुल इस्लाम ने जीत हासिल की थी और 41 फीसद वोट शेयर हासिल किए थे. उन्होंने अश्वमेध देवी को 4,714 वोटों से हराया था.

वहीं 2015 में  अख्तरुल इस्लाम ने शाहीन ने बीजेपी की रेनु कुमारी को 31,080 से हराया था. यह सीट आरजेडी के मजबूत सीटों में से एक है और लंबे वक्त से इसी पार्टी का यहां कंट्रोल रहा है. इस सीट से आरजेडी को जनाधार मिलता आया है. लेकिन, इस जगह से कई  क्षेत्रीय दल भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं. जिससे वोटों के बंटने की संभावना बढ़ जाती है और नतीजे मुतास्सिर हो सकते हैं. इस सीट को बिहार की हॉट सीट्स में गिना जाता है.

कौन हैं अख्तरुल इस्लाम?

अख्तरुल इस्लाम इस सीट पर एक प्रमुख मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. वे इस क्षेत्र में अपने सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता के कारण खास पहचान रखते हैं. स्थानीय मुद्दों-सड़क, शिक्षा, बिजली और बेरोजगारी को लेकर वे लगातार सक्रिय रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

समस्तीपुर सीट का महत्व

- यह सीट मिथिलांचल क्षेत्र की महत्वपूर्ण राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है.
- यहां मुस्लिम, यादव, पासवान और ऊंची जाति के वोटरों का प्रभाव संतुलित माना जाता है.
- पिछले चुनावों में इस सीट पर कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसे "स्विंग सीट" भी कहा जाता है.
- इस सीट से 2.62 लाख रजिस्टर्ड उम्मीदवार हैं.

जैसे-जैसे नतीजे आने शुरू होंगे, यह देखना अहम होगा कि क्या अख्तरुल इस्लाम अपने सामाजिक आधार और स्थानीय लोकप्रियता को वोटों में बदल पाने में सफल होते हैं या बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार बाज़ी मारते हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Samastipurmuslim newsBihar Election Result 2025

Trending news

Samastipur
Samastipur Election Result: क्या अख्तरुल इस्लाम लगाएंगे हैट्रिक, या कट जाएगा पत्ता?
Raghunathpur
Raghunathpur Election Result 2025: शहाबुद्दीन परिवार की विरासत पर जनता का फैसला आज
bihar
Bihar Election Result 2025 Live: ओसामा शहाब समेत इन मुस्लिम नेताओं की होगी जीत या खिल जाएगा कमल, जानें पल-पल का अपडेट
red fort blast
दिल्ली ब्लास्ट में घायल बिलाल ने LNJP में तोड़ा दम, इलाज के दौरान मौत से मचा सन्नाटा
Pakistan News
PAK News: सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने 27वें संशोधन के विरोध में इस्तीफा दिया
Al Falah University News
दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से AIU ने तोड़ा नाता, रद्द कर दी सदस्यता
Bangladesh news
क्या शेख हसीना को मिलेगी फांसी? जानिए किन मामलों में तय हो सकती है सजा
Pakistan News
पाकिस्तान का फिर बदला संविधान, राष्ट्रपति जरदारी ने 27वें संशोधन विधेयक को दी मंजूरी
Sanjauli Mosque Controversy
संजौली मस्जिद में मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे जुमे की नमाज, हिंदू संगठन की धमकी
pakistan afghanistan tension
हर गलती का ठीकरा अफगानिस्तान पर क्यों? पाकिस्तान के किस बात पर भड़का तालिबान