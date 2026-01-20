मैं मुसलमान हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे जान से मार दो...दाऊद को भीड़ ने पीटा

Bihar Mob Lynching News: बिहार के समस्तीपुर में एक मुस्लिम युवक को भीड़ ने जमकर पीटा. पीड़ित युवक की पहचान दरभंगा निवासी मोहम्मद दाऊद के रूप में हुई है. मोहम्मद दाऊद की पिटाई करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दाऊद भीड़ से अपने निर्दोष होने की सफाई दे रहा है. दाऊद ने भीड़ से कहा कि मैं मुसलमान हुँ, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा.

दरअसल, यह मामला समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाने क्षेत्र के फुलहरा गांव का है. यहां दाऊद नाम के एक युवक को स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ ने चार पहिया वाहन से उतारा और बिजली के पोल में बांध कर पिटाई की. इस पिटाई के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कुछ लोग यह कह रहे हैं कि दाऊद के साथ तीन अन्य लोग भी थे. लेकिन दाऊद इस बात से इनकार कर रहा है और कहा कि वह अकेला था.

भैया मैं मुसलमान हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी है सच है चाहे आप मार दीजिए। Add Zee News as a Preferred Source ​भीड़ के बीच घिरे इस युवक की बातों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। क्या सच में 'ईमान' की गवाही आज भी सबसे बड़ी है?

इस पर भीड़ से एक व्यक्ति यह कहा कि यह झूठ बोल रहा है. इस पर पीड़ित दाऊद ने कहा कि मैं यह खुलकर कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे मार दीजिए, काट दीजिए लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. वहीं, ग्रामीणों ने दाऊद को बुरी तरह से पीटने के बाद प्रशासन के हवाले कर दिया. प्रशासन ने दाऊद से पूछताछ की, इस दौरान प्रशासन को दाऊद के पास से सिर्फ एक फोन और चार पहिय वाहन की चाबी प्राप्त हुई.

दाऊद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने दाऊद की ईमानदार होने की तारीफ की. NafisAnsari नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा कि "जब सच जान से ज़्यादा कीमती हो, वही ईमान की असली गवाही होती है". वहीं, saif ने लिखा कि मुसलमान कभी अपने ईमान से समझौता नहीं करता.