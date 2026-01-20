Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3080592
Zee SalaamIndian Muslimमैं मुसलमान हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे जान से मार दो...दाऊद को भीड़ ने पीटा

मैं मुसलमान हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे जान से मार दो...दाऊद को भीड़ ने पीटा

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर में मोहम्मद दाऊद नाम के युवक को भीड़ ने बिजली के पोल में बांधकर पिटा और चोर होने का आरोप लगाया. इस पर दाऊद ने कहा कि मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे मार दो या काट दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:05 PM IST

Trending Photos

मैं मुसलमान हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे जान से मार दो...दाऊद को भीड़ ने पीटा

Bihar Mob Lynching News: बिहार के समस्तीपुर में एक मुस्लिम युवक को भीड़ ने जमकर पीटा. पीड़ित युवक की पहचान दरभंगा निवासी मोहम्मद दाऊद के रूप में हुई है. मोहम्मद दाऊद की पिटाई करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दाऊद भीड़ से अपने निर्दोष होने की सफाई दे रहा है. दाऊद ने भीड़ से कहा कि मैं मुसलमान हुँ, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा. 

दरअसल, यह मामला समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाने क्षेत्र के फुलहरा गांव का है. यहां दाऊद नाम के एक युवक को स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ ने चार पहिया वाहन से उतारा और बिजली के पोल में बांध कर पिटाई की. इस पिटाई के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कुछ लोग यह कह रहे हैं कि दाऊद के साथ तीन अन्य लोग भी थे. लेकिन दाऊद इस बात से इनकार कर रहा है और कहा कि वह अकेला था. 

इस पर भीड़ से एक व्यक्ति यह कहा कि यह झूठ बोल रहा है. इस पर पीड़ित दाऊद ने कहा कि मैं यह खुलकर कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे मार दीजिए, काट दीजिए लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. वहीं, ग्रामीणों ने दाऊद को बुरी तरह से पीटने के बाद प्रशासन के हवाले कर दिया. प्रशासन ने दाऊद से पूछताछ की, इस दौरान प्रशासन को दाऊद के पास से सिर्फ एक फोन और चार पहिय वाहन की चाबी प्राप्त हुई. 

दाऊद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने दाऊद की ईमानदार होने की तारीफ की. NafisAnsari नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा  कि "जब सच जान से ज़्यादा कीमती हो, वही ईमान की असली गवाही होती है".  वहीं, saif ने लिखा कि मुसलमान कभी अपने ईमान से समझौता नहीं करता. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsSamastipur Mohammad Daud Assaultminority newsToday News

Trending news

supreme court on hate speech
कब-कब और किसने दिया 'हेट स्पीच' पूरी जानकारी लेकर आओ; जहरीले बयानों पर SC की सख्ती
mp news
भोजशाला विवाद: क्या छीनी जाएगी मुस्लिमों की सदियों पुरानी इबादत? SC करेगा फैसला
Bihar News
मैं मुसलमान हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे जान से मार दो..दाऊद को भीड़ ने पीटा
Nirmohi Akhara Chief on Muslim
इन जगहों पर मुसलमानों को एंट्री पर हो बैन', निर्मोही अखाड़ा चीफ का बयान
muslim news
छोटे ओवैसी के "15 मिनट" वाले बयान पर फिर मचा बवाल, हैदराबाद में दर्ज हुआ मुकदमा
Urdu AI model
आपके सवालों का अब उर्दू में भी जवाब देगा ChatGPT; तैमूर ने बनाया ‘Qalb’ AI
muslim news
गांगा घाट पर न जाएं मुसलमान, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी शादाब ने दी नसीहत
Supreme Court on Vijay Shah
‘बहुत देर हो चुकी है’, Sophia Qureshi Case में मंत्री विजय शाह की SC ने ठुकराई माफी
Golden Temple Controversy
स्वर्ण मंदिर में वजू करने वाले सुब्हान को क्यों दो बार मांगनी पड़ी माफी? जानें डिटेल
Mallikarjun Kharge on Frontier Gandhi
Abdul Gaffar Khan: गांधी नाम वाला एक पाकिस्तानी नागरिक जिसे सरकार ने दिया भारत रत्न