बिहार में भीड़ का कहर; अतहर की मॉब लिंचिंग के बाद चालक दाऊद की पेड़ से बांधकर पिटाई

Bihar Mob Lynching Case: बिहार में भीड़ द्वारा एक मुस्लिम युवक को चोर बोताकर बुरी तरह पीटा गया. हालांकि पुलिस ने पीड़ित मुस्लिम युवक के पास से सिर्फ एक फोन और उसकी गाड़ी की चाबी बरामद किया. गौरतलब है कि इससे पहले नवादा में अत्तहर हुसैन को धर्म के आधार पर पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:22 PM IST

Bihar Mob Lynching Case: बिहार के समस्तीपुर में एक मुस्लिम युवक को भीड़ ने बुरी तरह पिटाई की. भीड़ का आरोप है कि युव एक चोर है. मार खाने वाले युवक की पहचान मोहम्मद दाऊद के रूप में हुई है. मोहम्मद दाऊद दरभंगा जिले के विशनपुर थाने के फुलबड़िया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. वहीं, पिटाई करने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को चोर पकड़ने की सूचना दी. सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित युवक को घायल अवस्था में थाने ले गई. 

दरअसल, यह मामला समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के फुलहरा गांव का है. यहां ग्रामीणों द्वारा रात्रि में मोहम्मद दाऊद को चोर बताकर जमकर पिटाई की गई. ग्रामीणों के द्वारा उसे बिजली के खंबे में बांधकर पीटा गया. बताया जाता है कि युवक चार चक्का वाहन से पहुंचा था, उसके साथ अन्य कुछ और लोग थे, जो फरार हो गए. वहीं, पुलिस, दाऊद को थाने ले जाकर और पूछताछ कर रही है. हालांकि युवक के पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन और वाहन के अलावा कुछ नहीं बरामद कर पाया है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में बिहार और देश के कई राज्यों से कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं. जहां सिर्फ शक या धार्मिक भेदभाव की वजह से हिंदूवादी भीड़ द्वारा मुस्लिमों को पिट-पिटकर मौत के घाट उतार दिया गया. 

ऐसा ही एक मामला 5 दिसंबर 2025 को बिहार के नवादा से आया. यहां नालंदा जिले के रहने वाले 35 वर्षीय अतहर हुसैन को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके बाद  बिहार शरीफ सदर अस्पताल में अतहर हुसैन की मौत हो गई. अतहर ने अस्पताल में अपना आखिरी बयान दिया, जिसमें अत्तहर ने बताया कि उसे धर्म पूछकर मारा गया, उसके पैंट को उतारकर चेक किया गया और मुस्लिम पहचान की वजह से उसे पीटा गया. हिंदू भीड़ ने अतहर के कान को प्लास से कतर दिया था और लोहे को गर्म कर उनके जिस्म को जलाया था.

