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संभल में मुसलमानों के एक और धार्मिक स्थल पर दौड़ा बुलडोजर, अवैध बताकर ईदगाह को ढहाया

Bulldozer Action on Eidgah: प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर तहसील में बुधवार को बुलडोजर की गड़गड़ाहट से लोग सहम गए. प्रशासन ने सालों पुराने ईदगाह के कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ढहा दिया. इससे पहले भी जिले के अलग-अलग गांवों में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 10, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:42 PM IST
संभल में मुसलमानों के एक और धार्मिक स्थल पर दौड़ा बुलडोजर, अवैध बताकर ईदगाह को ढहाया
Image Credit: गुन्नौर में ईदगाह को संभल प्रशासन ने ढहाया

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