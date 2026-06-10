बुलडोजर की मदद से ईदगाह की बाउंड्री वॉल और कोठरी को ध्वस्त कर दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मौके पर मौजूद टीम ने स्पष्ट किया कि पहले नोटिस और चेतावनी देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया था, इसलिए मजबूरी में यह कार्रवाई करनी पड़ी और सरकारी रास्ते को पूरी तरह अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है.