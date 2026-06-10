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Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगातार अवैध कब्जे के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है. हालिया, कुछ दिनों संभल के अलग-अलग गांव में सालों पुराने मस्जिद, मजार और मदरसों और अल्पसंख्यकों के जमीनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई. इसी कड़ी में जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र में भी बुधवार (10 जून) को बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में अफरा तफरी मच गई.
मिली जानकारी के मुताबिक, संभल जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र में दौलतपुर खां गांव में सालों पुरानी ईदगाह पर बुलडोजर से हटा दिया गया. प्रशासन का दावा है कि इसे अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया था. इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. अधिकारियों ने बताया कि दौलतपुर खां गांव में रास्ते के आवंटित सरकारी जमीन पर कब्जा करने के यह निर्माण किया गया था.
गुन्नौर तहसील के अधिकारियों के मुताबिक, गांव में ईदगाह कमेटी के जरिये सरकारी रास्ते पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल और एक कोठरी का निर्माण कर कब्जा किया गया था. इस मामले को लेकर तहसील प्रशासन ने पहले ही कमेटी को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने का साफतौर पर अल्टीमेटम दिया था.
हालांकि, तय समय सीमा के बावजूद ईदगाह इंतजामिया कमेटी की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया. इसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई का आदेश जारी किया. आज यानी बुधवार को राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अभियान चलाया गया.
बुलडोजर की मदद से ईदगाह की बाउंड्री वॉल और कोठरी को ध्वस्त कर दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मौके पर मौजूद टीम ने स्पष्ट किया कि पहले नोटिस और चेतावनी देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया था, इसलिए मजबूरी में यह कार्रवाई करनी पड़ी और सरकारी रास्ते को पूरी तरह अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है.