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संभल में पलभर में गिरा दिए गए सालों पुराने आलीशान ईदगाह और इमामबाड़ा; सकते में मुसलमान!

Bulldozer Action in Sambhal: संभल में साल 2026 में लगातार अलग-अलग इलाकों बुलडोजर कार्रवाई जारी है. प्रशासन ने मुबारकपुर बंद गांव के बाद विछोली गांव में ईदगाह और इमामबाड़े को डिमोलिश कर दिया. सालों पुराने इस निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया कि यह सरकारी जमीन पर बनी थी. लगातार बुलडोजर कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय के लोग सकते में हैं.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:57 PM IST

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संभल में फिर मुसलमानों के मजहबी जगहों पर चला बुलडोजर
संभल में फिर मुसलमानों के मजहबी जगहों पर चला बुलडोजर

Sambhal News: उत्तर प्रदेश का संभल जिला हालिया दिनों बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चर्चा में है. वहां, आए दिन योगी सरकार लगातार मुसलमानों के मजहबी जगहों और मदरसों को अवैध करार देते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई कर रही है. इसी माह 5 अप्रैल को संभल प्रशासन ने असमौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुबारकपुर बंद गांव में मस्जिद, मदरसा और कई मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया था. 

इसी तरह की कार्रवाई गुरुवार (16 अप्रैल) को भी संभल में देखने को मिली, जब जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ गांव विछोली पहुंची और कुछ ही घंटों में बुलडोजर की गूंज के बीच ईदगाह और इमामबाड़े को ढहा दिया. प्रशासन ने इस कार्रवाई को लेकर बताया कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करके किया गया था. प्रशासन के आए दिन बुलडोजर कार्रवाई, खासतौर से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों, उनके मजहबी जगहों और मदरसों पर होने से, दहशत में हैं.  

"अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर किया गया था निर्माण"
पूरा मामला संभल तहसील के मुस्लिम बहुल गांव विछोली का है, जहां प्रशासन के मुताबिक खाद के गड्ढों और जानवरों की चारागाह के लिए रिजर्व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईदगाह और इमामबाड़े का निर्माण कर लिया गया था. इस ईदगाह में ईद और बकरीद पर नमाज अदा की जा रही थी, जबकि इमामबाड़े में मजहबी प्रोग्राम आयोजित किया जाता था. स्थानीय लोगों ने बताया कि ईदगाह और इमामबाड़े कई साल पुराने हैं, इसके बावजूद प्रशासन ने इसे अवैध करात देते हुए ढ़हा दिया.

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संभल तहसील की उपजिलाधिकारी निधि पटेल के मुताबिक, प्रशासन को इस कब्जे की जानकारी मिलने के बाद राजस्व विभाग से पूरे मामले की जांच कराई गई. जांच में यह पुष्टि हुई कि संबंधित जमीन सरकारी है और उस पर बिना इजाजत निर्माण किया गया है, और इसका इस्तेमाल मजहबी आयोजनों के लिए किया जा रहा है. इसके बाद तहसीलदार की ओर से अवैध कब्जा हटाने और निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है. आदेश के खिलाफ किसी भी तरह की अपील सामने नहीं आई है. 

प्रशासनिक अमला और बुलडोजर देख मुसलमानों में दहशत!
मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (16 अप्रैल 2026) को सुबह करीब 8 बजे प्रशासन की टीम चार जेसीबी मशीनों के साथ गांव पहुंची. उनके साथ पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवान भी मौजूद थे, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो. अचानक बुलडोजर और प्रशासनिक अमले के पहुंचने से गांव में अफरा तफरी मच गई. प्रशासन ने गांव में पहुंच कर सबसे पहले ईदगाह के ढांचे को गिराया और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच तीन जेसीबी की मदद से इमामबाड़े को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया.

संभल में अलग-अलग इलाकों में जारी है बुलडोजर एक्शन
इस साल यह पहली बार नहीं हैं, जब संभल मुसलमानों से जुड़ी जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. हैरानी की बात यह कि ज्यादातर कार्रवाई उन जगहों पर की गई, जहां प्रशासन ने सरकारी या ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया. इन कार्रवाइयों में मस्जिद, मदरसे, दुकानें और घर जैसे कई अहम जगहों को डिमोलिश कर दिया गया.

सबसे बड़ी कार्रवाई 5 अप्रैल 2026 को असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में देखने को मिली. यहां प्रशासन ने करीब 4 बीघा जमीन पर मौजूद निर्माण कार्यों को हटा दिया. प्रशासन ने दावा किया यह निर्माण ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से की गई है. इस दौरान गौसुल मदरसा, एक मस्जिद, 5 दुकानें और 2 प्राइमरी स्कूलों को ध्वस्त किया गया. प्रशासन का कहना था कि यह जमीन खाद के गड्ढों और खेल मैदान के लिए रिजर्व थी. इस मौके पर यह भी सामने आया कि गांव के कुछ लोगों ने खुद बुलडोजर मंगाकर इस कार्रवाई में मदद की. 

कई जगहों पर मुसमानों खुद तोड़ा निर्माण
इससे पहले नए साल पर यानी 4 जनवरी 2026 को संभल के सलेमपुर सालार (हाजीपुर) गांव में भी बड़ी कार्रवाई हुई थी. यहां मदीना मस्जिद और उससे जुड़ा मदरसे पर प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी के जरिये रात भर में हथौड़ों से तोड़ दिया गया था. बताया गया कि बुलडोजर आने की सूचना मिलने के बाद यह कदम उठाया गया. इसी इलाके में एक और मस्जिद पर बाद में बुलडोजर चलाया गया.

इसी तरह जनवरी 2026 के आसपास ही राया बुजुर्ग गांव में भी एक मस्जिद को प्रशासन ने अवैध करार देते हुए ध्वस्त कर दिया.  वहीं 12 फरवरी 2026 को चंदौसी ब्लॉक में एक बड़े दारुल उलूम मदरसे पर कार्रवाई की गई. इसे दो बुलडोजरों की मदद से गिराया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दारुल उलूम मदरसे में बड़ी संख्या में गरीब और बेसहारा बच्चे पढ़ाई करते थे. 

अगर पूरे साल 2026 की बात करें, तो संभल में कुल मिलाकर 3 से 4 मस्जिदों पर कार्रवाई हुई, जिनमें से एक-दो को लोगों ने खुद ही गिरा दिया था. इसी तरह 3 से 4 बड़े मदरसे भी ध्वस्त किए गए है. दुकानों की संख्या कम से कम 5 से 10 बताई गई, जबकि अलग-अलग जगहों पर 10 से 25 से ज्यादा मकान भी प्रभावित हुए.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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