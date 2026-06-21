/संभल में मजार और 6 कब्रों पर चला बुलडोजर, 6.5 बीघा सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त

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Sambhal News: संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के ईकोना गांव में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ग्राम सभा की जमीन पर बनी एक मजार और छह कब्रों को हटाते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल तथा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
प्रशासन के मुताबिक, ईकोना गांव में ग्राम सभा की करीब साढ़े छह बीघा सरकारी जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर लिया गया था. आरोप है कि इस जमीन पर एक पक्की मजार और छह पक्की कब्रों का निर्माण कर लिया गया था. मामले की जांच और राजस्व अभिलेखों की पड़ताल के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया. निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुलडोजर और दूसरे मशीनों के साथ प्रशासन की टीम गांव पहुंची. किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर चलाकर कथित अवैध मजार और छह कब्रों को हटाया गया. पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई.
अधिकारियों ने क्या कहा?
अधिकारियों ने कहा, "सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी." बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो. कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया.
यूपी में अवैध धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है. हाल के दिनों में कई जिलों में मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और कब्रिस्तान से जुड़े मामलों में कार्रवाई की गई है. बागपत जिले में एक कथित अवैध मस्जिद को बुलडोजर से हटाया गया था. वहीं, संभल जिले में भी प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है. प्रशासन का कहना है कि यह अभियान सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा है.