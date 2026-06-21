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संभल में मजार और 6 कब्रों पर चला बुलडोजर, 6.5 बीघा सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त

Sambhal Bulldozer Action: संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के ईकोना गांव में प्रशासन ने ग्राम सभा की करीब साढ़े छह बीघा सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की. इस दौरान कथित अवैध मजार और छह कब्रों को हटाया गया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 21, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:20 AM IST
संभल में मजार और 6 कब्रों पर चला बुलडोजर, 6.5 बीघा सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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