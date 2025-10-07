Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2952039
Zee SalaamIndian Muslim

संभल की एक और मस्जिद पर मंडराया बुल्डोजर का खतरा; प्रशासन ने कमेटी को दिया अल्टीमेटम

Sambhal Masjid News Today: बीते साल ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद संभल सुर्खियों में है. उत्तर प्रदेश सरकार संभल में स्थित सालों पुराने मस्जिद और मदरसों को हटा दिया है. वहीं, संभल के असमोली में मस्जिद को हटाने के बाद हातिम सराय की सालों पुरानी मस्जिद प्रशासन की राडार पर आ गई है. मस्जिद कमेटी को प्रशासन ने 15 दिन की मोहलत दी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:38 PM IST

Trending Photos

असमोली के राया बुजुर्ग गांव में हटाई गई मस्जिद
असमोली के राया बुजुर्ग गांव में हटाई गई मस्जिद

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश में लगातार समुदाय विशेष की धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई हो रही है. इस मामले में संभल जिला चर्चा के केंद्र में रहा है. संभल में एक मस्जिद जिला प्रशासन की राडार पर है. बीते दिनों प्रशासन ने दावा किया है कि हातिम सराय इलाके में सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर 80 मकानों का निर्माण किया गया था.

वहीं हातिम सराय की सरकारी जमीन पर मकानों के बाद अब कथित अवैध मस्जिद के निर्माण का भी मामला सामने आया है. तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस मस्जिद के अवैध तरीके से निर्माण की जानकारी करीब 12 साल पहले मिली थी. तहसील प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची, तो मस्जिद के मुतवल्ली और मस्जिद कमेटी के कोई भी सदस्य मौजूद नहीं थे.

मस्जिद कमेटी को 15 दिन की मोहलत

प्रशासन ने मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर दिया है और मस्जिद के दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. अगर दस्तावेज नहीं पेश किए गए, तो मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर अवैध मकानों पर भी नोटिस चस्पा किए हैं और मकानों को खुद तोड़ने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिली जानकारी के मुताबिक, हातिम सराय में सरकारी तालाब की 8 बीघा जमीन को पाटकर मस्जिद और 80 मकानों का निर्माण किया गया है. तहसील प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मस्जिद के निर्माण की जिम्मेदारी मुतवल्ली और मस्जिद कमेटी ने नहीं ली है. प्रशासन लगातार अवैध निर्माण की निगरानी कर रहा है और अगर कोई नियम का उल्लंघन पाया गया तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.

असमोली में हटाई गई मस्जिद

इससे पहले संभल के असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में गोसुलबरा मस्जिद को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है. प्रशासन ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को 4 दिन की मोहलत दी थी ताकि मस्जिद का अवैध निर्माण ध्वस्त कराया जा सके. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद जेसीबी और मजदूरों की मदद से मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया. राया बुजुर्ग गांव में हुई इस कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद रहा. 

यह भी पढ़ें: बिहार में ओवैसी ने मुसलमानों को याद दिलाया वक्फ कानून पर JDU और LJP का दिया ज़ख्म; मरहम लेकर तैयार!

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsSambhal newssambhal masjid newsmuslim news

Trending news

UP News
संभल की एक और मस्जिद पर मंडराया बुल्डोजर का खतरा; प्रशासन ने कमेटी को दिया अल्टीमेटम
Bihar News
ओवैसी ने मुसलमानों को याद दिलाया वक्फ कानून पर JDU-LJP का दिया जख्म; मरहम लेकर तैयार
UP News
यूपी सरकार की बरेली हिंसा में बेलगाम कार्रवाई पर लगेगी रोक? HC में डाली गई PIL
Uttar Pradesh news
गर्लफ्रेंड निशा को बुर्का पहनाकर ले जा रहा था अली मंसूरी, भीड़ ने किया जनलेवा हमला
Israel Hamas War
मौलाना रजवी ने इजराइल को दी क्लीनचिट; बोले, "ग़ज़ा नरसंहार के लिए हमास जिम्मेदार"
Uttar Pradesh news
मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े आरोपियों को NIA कोर्ट से बड़ा झटका,UP ATS करेगी ये कार्रवाई
I Love Muhammad Bareilly Violence
मुहब्बत के इज़हार को जुर्म बना दिया; बरेली हिंसा पर JIH का योगी सरकार पर हमला
RSS Parade Incident in Jamia
JMI में RSS की घुसपैठ; स्टूडेंट्स ने जताई लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की आशंका!
Delhi News
JIH की दिल्ली में पीसी आज, मुस्लिमों पर बर्बरता और SIR को लेकर होगा खुलासा
Pakistan News
Pakistan: दो मासूम बच्चों का गला घोंटकर हत्या, जल्लाद पिता को पुलिस ने किया गिरफ्ता