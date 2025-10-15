Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Sambhal में 30 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, जानें क्या है पूरा मामला?

Sambhal Mosque Demolition: संभल में एक 20 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है. आरोप था कि ये मस्जिद एक पब्लिक पार्क पर बनाई गई थी. इस मामले में प्रशासन ने पहले नोटिस भी जारी किया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 15, 2025, 12:27 PM IST

Sambhal Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अलग-अलग इलाकों में अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं. इसी क्रम में मंगलवार को संभल जिले में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की. सेदांगली-मनोटा रोड पर मौजूज श्री कल्कि धाम से थोड़ी दूरी पर प्रशासन ने करीब 30 साल पुरानी एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया है.

संभल में 30 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर

नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि लेखपाल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ऐंचोदा कम्बोह गांव में मौजूद यह मस्जिद पब्लिक पार्क की जमीन पर अवैध तौर पर बनाई गई थी. रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने इस मस्जिद को गिराने की कार्रवाई की है.

निर्माण को पूरी तरह तोड़ा गया

उन्होंने बताया कि मस्जिद लगभग एक हेक्टेयर जमीन में से 262 वर्गमीटर भूमि पर बनी थी, जो ग्राम समाज के पब्लिक पार्क के नाम पर दर्ज है. इस मस्जिद को 'छोटी मस्जिद' के नाम से जाना जाता था. लेखपाल ने इस संबंध में 11 जून को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद तहसीलदार की अदालत ने 24 सितंबर को बेदखली का आदेश जारी किया था. आदेश के बाद मंगलवार को अवैध निर्माण को पूरी तरह तोड़ दिया गया.

क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है.

20 दिन पहले जारी किया था नोटिस

अधिकारियों के अनुसार, सेदांगली-मनोटा गांव में पार्क की जमीन पर करीब 262 वर्गमीटर क्षेत्र में मस्जिद बनाई गई थी. लगभग 20 दिन पहले तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी किया था. अदालत के आदेश पर मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई की गई. करीब चार महीने पहले ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग ने जांच की थी, जिसमें अतिक्रमण की पुष्टि हुई थी. इसके बाद ग्राम सभा बनाम जमीले अहमद नाम से मामला तहसीलदार की अदालत में दर्ज किया गया था. 

पहला नोटिस 11 जून को मस्जिद प्रतिनिधियों को दिया गया था. कई सुनवाइयों के बाद तहसीलदार डी.पी. सिंह ने 24 सितंबर को आदेश जारी किया, जिसमें अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय लोगों की ओर से किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Sambhalsambhal bulldozer actionSambhal newsmuslim news

