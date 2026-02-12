Advertisement
संभल में मदरसा और कई घरों पर चला बुलडोजर, जानें प्रशासन ने क्या दी दलील

संभल में मदरसा और कई घरों पर चला बुलडोजर, जानें प्रशासन ने क्या दी दलील

Sambhal Bulldozer Action: संभल में प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण के लिए एक मदरसे और सात घरों पर बुलडोज़र चला दिया है. यह कार्रवाई तहसील कोर्ट से मिले नोटिस के बाद की गई. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:15 PM IST

संभल में मदरसा और कई घरों पर चला बुलडोजर, जानें प्रशासन ने क्या दी दलील

Sambhal News: उत्तर प्रदेश में कथित अवैध कब्जों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है. संभल जिले में आज यानी 12 फरवरी को कथित सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे और सात घरों को बुलडोजर से गिरा दिया है. यह कार्रवाई तहसील कोर्ट द्वारा जारी नोटिस की समयसीमा खत्म होने के बाद की गई है. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, यह अवैध निर्माण खाद के गड्ढों और एक सार्वजनिक सड़क के पास सरकारी जमीन पर किया गया था. इसके अलावा, यह जमीन पेड़-पौधों के लिए रिजर्व थी और वहां किसी भी निजी निर्माण की इजाजत नहीं थी. जांच और पैमाइश के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर पुष्टि की कि जमीन ग्राम सभा की है और सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए है.

तहसील कोर्ट ने पहले भी कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करके अपनी मर्ज़ी से निर्माण हटाने का निर्देश दिया था. अधिकारियों ने उन्हें अपनी मर्ज़ी से अवैध निर्माण हटाने के लिए एक तय समय दिया था. हालांकि, जब समयसीमा खत्म हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रशासन को बुलडोज़र से मदरसा और घरों को गिरा दिया है. कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. सुरक्षा के इंतजाम के तौर पर किसी भी तरह की अफरा-तफरी या तनाव को रोकने के लिए प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (PAC) और लोकल पुलिस को मौके पर तैनात किया गया था. एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कार्रवाई शांति से की और गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को गिरा दिया.

अफसरों का कहना है कि मदरसा और सात घर पूरी तरह से नियमों को तोड़कर बनाए गए थे. बताया जा रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय हुए थे और उस समय इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी. जिला एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह कैंपेन सिर्फ़ इसी इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे संभल जिले में सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ चलाया जा रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के मुताबिक, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उनसे कंस्ट्रक्शन का खर्च वसूला जाएगा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन पर लंबे समय से कब्जा था और कई शिकायतें भी की गई थीं. अब एडमिनिस्ट्रेशन की सख़्ती के बाद, कब्ज़े हटाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सरकारी सड़कें और ज़मीन वापस मिल रही हैं. जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि ऐसे सभी गैर-कानूनी स्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. प्रशासन ने यह भी कहा कि आगे की जांच चल रही है और अगर जरूरी हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

Sambhal newssambhal bulldozer action

