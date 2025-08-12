 'जींस जिहाद' के अफवाहों के बीच दिल्ली से UP तक जींस प्लांट पर कार्रवाई, अवैध संचालन का आरोप
'जींस जिहाद' के अफवाहों के बीच दिल्ली से UP तक जींस प्लांट पर कार्रवाई, अवैध संचालन का आरोप

Uttar Pradesh News: हाल ही में दिल्ली में जींस जिहाद के अफवाहों के बाद प्रशासन ने कई जींस प्लांटों को अवैध बताते हुए बंद करवा दिया. अब उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने जींस प्लांट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:03 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे और मस्जिदों के खिलाफ ताबरतोर कार्रवाई तो हो ही रही है. इस बीच अवैध जींस वाशिंग प्लांटों के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश प्रशासन की टीम छापेमारी अभियान चला रही है. इस छापेमारी अभियान के तहत संभल में एक कथित अवैध जींस प्लांट को बंद करवाया गया है. 

इससे पहले पश्चिमी दिल्ली में जींस जिहाद के नाम पर जींस प्लांटों को अवैध बताते हुए कार्रवाई की जा चुकी है. इस अभियान से उत्तर प्रदेश से आकर पश्चिमी दिल्ली में जींस स्टिचिंग का काम करने वाले मु्स्लिम कारीगरों पर काफी असर हुआ है और उन लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संभल सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी अभियान के तहत एक अवैध जींस प्लांट को बंद करवा दिया है. इस कार्रवाई के बावजूद जींस प्लांट में बाहर से ताला लगाकर, कारीगर अंदर काम कर रहे थे. प्रशासन ने पांच कथित अवैध जींस प्लांटों की बिजली सुविधा भी काटवा दी है. 

दावा है कि संभल क्षेत्र के तीमरदास सराय मोहल्ला इलाके में ये जींस प्लांट बिना NOC के चलाए जा रहे थे. कथित अवैध जींस वाशिंग प्लांट संचालकों पर प्रदूषण फैलाने ,नियमों के उल्लंघन करने का आरोप है. 

इन जींस प्लांटों के जरिए प्रदूषण फैलाने , नियमों के उल्लंघन करने की शिकायत सामने आने के बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया ने सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस , GST, आपूर्ति , विद्युत , लघु सिंचाई विभाग के अफसरों की टीम गठित की है और लगातार कार्रवाई जारी है. 

गौरतलब है कि पश्चिमी दिल्ली के खयाला गांव दो दशकों से जींस सिलाई का काम फल-फूल रहा था. यहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर जैसे क्षेत्रों से मुस्लिम दर्जी बड़ी तादाद में काम करने आते हैं. इन कारोबारियों पर इलाके का डेमोग्राफी चेंज करने और जींस जिहाद (jeans jihad) का भ्रम फैलाया गया है. इसके बाद इन जींस प्लांटों को अवैध बताते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की. 

;