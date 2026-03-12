Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim“ईरान को लेकर रील बनाई तो रेल देंगे”, शांति समिति की बैठक में संभल CO की मुसलमानों को खुली धमकी!

Sambhal CO Viral Statement: अलविदा जुमा और ईद से पहले उत्तर प्रदेश के संभल में पीस कमेटी की मीटिंग में CO ने ईरान और इजरायल युद्ध पर रोडब्लॉक करके माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 12, 2026, 04:43 PM IST

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अलविदा जुमा और ईद-उल-फितर को शांति से मनाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. इस बारे में लोकल पुलिस प्रशासन ने एक पीस कमेटी की मीटिंग की, जिसमें इलाके के धार्मिक नेता, सोशल एक्टिविस्ट और जाने-माने लोग शामिल हुए. मीटिंग की अध्यक्षता CO कुलदीप कुमार  ने की, जिन्होंने त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बारे में कई ज़रूरी निर्देश जारी किए.

मीटिंग के दौरान CO कुलदीप कुमार ने साफ किया कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या झगड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने खास तौर पर कहा कि ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए, कुछ इलाकों में काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन या नमाज़ पढ़ने को लेकर चिंता थी. इसलिए, प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए यह मीटिंग बुलाई है. कुलदीप कुमार ने साफ कहा कि भारत की ज़मीन पर किसी दूसरे देश के सपोर्ट या खिलाफ नारे लगाने की इजाज़त नहीं होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ने ईरान के सपोर्ट या खिलाफ नारे लगाए, या किसी भी तरह के प्रदर्शन की कोशिश की, तो पुलिस तुरंत सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विवाद को भारत के कानून-व्यवस्था पर असर डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी नमाज
CO कुलदीप कुमार  ने कहा कि अगर किसी को ईरान की इतनी चिंता है, तो उसे प्लेन में बैठकर वहां जाना चाहिए और वहीं से लड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत में रहकर किसी को भी दूसरे देशों से जुड़े मुद्दे उठाकर माहौल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर भी प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए. CO ने कहा कि किसी भी हालत में सड़कों पर नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी. नमाज़ सिर्फ़ मस्जिदों और तय जगहों पर ही पढ़ी जाएगी. उन्होंने साफ़ चेतावनी दी कि अगर कोई मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज़ पढ़ता पाया गया तो उस पर केस किया जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा.

रील बनाने वाले का बना देंगे रेल
सोशल मीडिया को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. CO ने कहा कि त्योहार के दौरान कोई भी सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले वीडियो या रील बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश न करे. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने झूठी शोहरत पाने के लिए ऐसी रील बनाई, तो पुलिस उसे "रेल"बना देगी. CO ने मीटिंग में मौजूद लोगों से शांति, भाईचारे और मेलजोल के साथ त्योहार मनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि ईद खुशी, मिठास और आपसी प्यार का त्योहार है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इसकी मिठास को खराब करने की कोशिश करते हैं. पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

