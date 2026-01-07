Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3066853
Zee SalaamIndian MuslimSambhal: मदरसा, मस्जिद के बाद अब टूटेगा सैकड़ों साल पुराना मजार; कमेटी ने उठाया सवाल?

Sambhal: मदरसा, मस्जिद के बाद अब टूटेगा सैकड़ों साल पुराना मजार; कमेटी ने उठाया सवाल?

Sambhal Mazaar Bulldozer Action: संभल में मस्जिद, मदरसे पर एक्शन के बाद अब मजार पर कार्रवाई करने का प्लान है. कमेटी का कहना है कि ये मजार सैकड़ों साल पुराना है. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि मजार को कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 07, 2026, 06:20 PM IST

Trending Photos

Sambhal: मदरसा, मस्जिद के बाद अब टूटेगा सैकड़ों साल पुराना मजार; कमेटी ने उठाया सवाल?

Sambhal Mazaar Bulldozer Action: संभल में लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है. कुछ रोज पहले ही मदरसे और एक मस्जिद को हटाया गया अब एक मजार पर बुलडोजर पर कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं. लगातार एकतरफा कार्रवाई के इल्जाम के बीच प्रशासन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. दरगाह के जिम्मेदारान का कहना है कि ये दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है.

क्या है पूरा मामला?

संभल शहरक के सदर कोतवाली इलाके के चौधरी सराय पुलिस चौकी इलाके में स्थित हजरत दादा फखरुद्दीन शाह चिश्ती रहमतुल्ला की सैकड़ों साल पुरानी दरगाह प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आ गई है. यह दरगाह मुस्लिम समुदाय में 'दादा मिया की दरगाह' के नाम से जानी जाती है.

प्रशासनिक जांच में यह सामने आया है कि दादा मिया की दरगाह और उससे जुड़ी मस्जिद की तामीरप कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर किया गया है. जांच के बाद प्रशासन ने दरगाह और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के अंदर अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति

स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस फैसेल पर रद्देअमल ज़ाहिर किया है. उनका कहना है कि दरगाह कब्र पर ही बनती है, और कब्रें कब्रिस्तान में ही होती हैं. वहीं इस दरगाह के जिम्मेदार हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ये दरगाह वक्फ में रजिस्टर्ड है.

हर हफ्ते लगने वाले बाजार पर भी रोक

इसके साथ ही कब्रिस्तान की जमीन पर बिना इजाजत लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर भी रोक लगा दी गई है. इस मामले में तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में संबंधित भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है. नियमानुसार, कब्रिस्तान की जमीन का उपयोग केवल दफन के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन इस जमीन पर अवैध कब्जा कर दरगाह और मस्जिद का निर्माण कर लिया गया.

जांच-पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष निकला कि यह निर्माण पूरी तरह नियमों के खिलाफ है. इसी के चलते मौके पर पहुंचकर दरगाह और मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण की जानकारी दी गई और 15 दिनों के भीतर इसे हटाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने यह भी साफ किया कि तय समयसीमा में निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में बुलडोजर कार्रवाई के लिए औपचारिक नोटिस जारी किए जाएंगे.

दरगाह कमेटी ने क्या कहा?

वहीं, दादा मिया दरगाह कमेटी के पदाधिकारी मोहम्मद सुल्तान ने प्रशासन के आरोपों पर अपनी सफाई दी है. उनका कहना है कि यह दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड, लखनऊ में रजिस्टर्ड है. उन्होंने दरगाह और मस्जिद को अवैध निर्माण बताए जाने के दावे पर आपत्ति जताई है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

SambhalSambhal newsmuslim news

Trending news

Sambhal
Sambhal: मदरसा, मस्जिद के बाद अब टूटेगा सैकड़ों साल पुराना मजार; कमेटी ने उठाया सवाल
delhi riots
Delhi Riots case में कोर्ट का बड़ा फैसला, गुलफिशा समेत 4 आरोपियों को किया रिहा
Bengaluru
ये कैसी दुश्मनी, 6 साल की मुस्लिम बच्ची पर नहीं आया तरस, रस्सी से घोंट दिया गला!
aligarh news
AMU में हिंदू कर्मचारी के तिलक लगाने पर आपत्ति, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा मामला
Maharashtra
'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा देने वाली BJP ने AIMIM और CONG से मिलाया हाथ
Bangladesh news
बांग्लादेश में भीड़ हिंसा का कहर, नहर में कूदने से हिंदू युवक की मौत
Israel Gaza Second Phase Ceasefire
क्या गज़ा में लागू होगा सीजफायर का दूसरा चरण; कतर ने किया बड़ा खुलासा!
US Muslim Scholar UK Entry Ban
ब्रिटेन की मुस्लिम गृह सचिव ने मुस्लिम स्कॉलर की एंट्री पर लगाया बैन, जानें डिटेल
Ashoka University
प्रोफेसर अली खान देशद्रोह के आरोप से हो सकते हैं बरी, लेकिन SC ने रखी एक शर्त
jammu kashmir news
प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ कार्रवाई