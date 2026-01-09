संभल के इस दरगाह और मस्जिद पर नहीं चलेगा बुलडोजर, मुस्लिम विधायक ने किया बड़ा दावा

Sambhal News: देश के कई राज्यों में मदरसों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों के परिसर में कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के संभल के चौधरी सराय इलाके में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी दादा मियां दरगाह और मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी चल रही है. इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने बड़ा बयान दिया है. सपा विधायक ने दावा किया है कि दरगाह और मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी.

संभल के विधायक इकबाल महमूद कहा कि दादा मियां की दरगाह और मस्जिद के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई की तैयारियों की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की. सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि दादा मियां की दरगाह और मस्जिद के खिलाफ कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि, साप्ताहिक शुक्रवार बाजार के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. दादा मियां की दरगाह और मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई रोकने के बारे में प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पिछले बुधवार को तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह खुद दादा मियां की दरगाह गए और दरगाह की प्रबंधन समिति से मुलाकात की, दरगाह और मस्जिद के निर्माण को अवैध घोषित किया और 15 दिनों के भीतर उन्हें गिराने का अल्टीमेटम दिया. तहसीलदार ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर दरगाह और मस्जिद को नहीं हटाया गया, तो उन्हें गिराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी. तहसीलदार की चेतावनी के बाद संभल के मुसलमानों में हंगामा मच गया था.

धार्मिक स्थलों पर चल चुका है बुलडोजर

गौरतलब है कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से राज्य में बड़ी संख्या में कथित तौर पर अवैध मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों को निशाना बनाया गया है. अब तक हजारों मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान और मदरसे गिराए जा चुके हैं. दूसरे राज्यों में भी धार्मिक स्थलों के खिलाफ इसी तरह की बुलडोजर कार्रवाई हुई है. फिलहाल, उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और कई मस्जिदों को कथित तौर पर अवैध घोषित किया जा रहा है.