संभल में बुलडोजर का कहर जारी, विछोली के बाद मुबारकपुर में मस्जिद-मदरसा ढहाया

Sambhal News: संभल में इन दिनों बुलडोजर की गूंज लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हो रही कार्रवाइयों ने मुसमलानों के बीच चिंता और दहशत का कर दी है. एक के बाद एक हो रही इन कार्रवाइयों ने लोगों को बेघर होने और इबादतगाहों से महरूम होने का डर सताने लगा है. गुरुवार को विछोली गांव में ईदगाह और इमामबाड़ा गिराए जाने के बाद अब प्रशासन ने असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में भी बुलडोजर कार्रवाई की है.

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार (17 अप्रैल) को मुबारकपुर बंद गांव में जिला प्रशासन ने गौसुल मदरसे, मस्जिद और पांच दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने करीब 700 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को चिन्हित किया था. प्रशासन ने दावा किया था कि यह जगह खाद के गड्ढे और खेल के मैदान के लिए रिजर्व की गई है.

बीते दिनों पैमाइश के बाद प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. इस दौरान मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि बाकी हिस्से बचे रहने पर अब प्रशासन ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है. मस्जिद की लगभग 35 फीट ऊंची मीनार को गिराने के लिए बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है.

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इस पूरे मामले में एक अहम बात यह सामने आई है कि गांव के प्रधान और इंतजामिया कमेटी ने करीब 20 दिन पहले ही प्रशासन से खुद अवैध निर्माण हटाने की इजाजत मांगी थी. 31 मार्च से कमेटी के लोगों ने दुकानों और मदरसे को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन मस्जिद का हिस्सा पूरी तरह नहीं हट सका. इसके बाद अब उन्होंने खुद प्रशासन से बुलडोजर कार्रवाई करने की गुहार लगाई हैय

कार्रवाई से पहले इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह की निगरानी में दो थानों की पुलिस और स्पेशल फोर्स के जवान तैनात किए गए, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न होय प्रशासन ने पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाया.

आज तक ने जिला अधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया के हवाले से बताया कि कथित सरकारी जमीन पर बने सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक जिले में सवा सौ हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है. इन जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन अब एक विशेष योजना के तहत उन्हें दर्ज कर संरक्षित कर रहा है, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके.

बता दें, गुरुवार (16 अप्रैल) को संभल में एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जब प्रशासन ने गांव विछोली में ईदगाह और इमामबाड़े को ध्वस्त कर दिया थ. प्रशासन के मुताबिक, यह पूरा मामला संभल तहसील के विछोली गांव का है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर इन ढांचों का निर्माण किया गया था. बताया गया कि यह जमीन खाद के गड्ढों और पशुओं की चरागाह के लिए रिजर्व थी. इसके बावजूद यहां ईदगाह और इमामबाड़ा बनाकर लंबे समय से नमाज और मजहबी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दोनों ढांचे कई साल पुराने थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें अवैध मानते हुए गिरा दिया है.