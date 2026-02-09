शाही जामा मस्जिद विवाद में नया मोड़! कमेटी बनाम ट्रस्ट आमने-सामने, आरोपों की बौछार

Sambhal Shahi Jama Masjid News: संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद अब नया मोड़ लेता दिखाई दिखाई पड़ रहा है. संभल हिंसा के मामले में आरोपी और शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली और एक अन्य पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली आरोपी भी हैं. इस विवाद के बाद एक बार शाही जामा मस्जिद सुर्खियों में है.

इस पूरे विवाद में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और एक ट्रस्ट आमने-सामने आ गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर नया मतभेद खुलकर सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, काशिफ खां नाम के एक शख्स ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी और उसके सदर जफर अली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. काशिफ खां ने इंतजामिया कमेटी को अवैध बताते हुए दावा किया है कि वह विवादित जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैरोकार हैं.

काशिफ खां ने यह भी कहा कि संभल जिला न्यायालय में चल रहे मस्जिद-मंदिर विवाद से जुड़े मामले में जफर अली को पक्षकार से हटाए जाने के लिए अपील की गई है. उन्होंने जफर अली पर अदालत में चल रहे मस्जिद या मंदिर विवाद के केस में पैरोकारी को लेकर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इस लापरवाही की वजह से स्थिति बिगड़ी. इतना ही नहीं उन्होंने संभल में साल 2024 में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के लिए भी उन्होंने जफर अली की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है.

दूसरी ओर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने काशिफ खां के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें फर्जी बताया है. जफर अली ने आरोप लगाया कि काशिफ खां ने मुस्लिम समुदाय से फंडिंग जुटाने के लिए अलग ट्रस्ट बनाया और उसी के जरिए चंदा वसूली की गई. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के खाते में हुए किसी भी लेन-देन से उनका कोई सरोकार नहीं है.

जफर अली ने यह भी आरोप लगाया कि काशिफ खां ने जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे केस से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया है. उन्होंने दावा किया कि मस्जिद बनाम मंदिर विवाद मामले में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में खुद वही मुख्य पैरोकार हैं.

गौरतलब है कि साल 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. अब इस विवाद से जुड़े पक्षों के बीच अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. इस पूरे घटनाक्रम में काशिफ खां और जफर अली के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी व ट्रस्ट के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है.

