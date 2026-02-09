Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3103928
Zee SalaamIndian Muslimशाही जामा मस्जिद विवाद में नया मोड़! कमेटी बनाम ट्रस्ट आमने-सामने, आरोपों की बौछार

शाही जामा मस्जिद विवाद में नया मोड़! कमेटी बनाम ट्रस्ट आमने-सामने, आरोपों की बौछार

Zafar Ali Dispute With Shahi Jama Masjid Trust: संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद सामने आया है, जहां इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली और काशिफ खां के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. इस मामले में मस्जिद-मंदिर विवाद,फंडिंग और कानूनी पैरोकारी को लेकर कमेटी और ट्रस्ट आमने-सामने आ गए हैं.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:00 PM IST

Trending Photos

शाही जामा मस्जिद ट्रस्ट और कमेटी आमने सामने
शाही जामा मस्जिद ट्रस्ट और कमेटी आमने सामने

Sambhal Shahi Jama Masjid News: संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद अब नया मोड़ लेता दिखाई दिखाई पड़ रहा है. संभल हिंसा के मामले में आरोपी और शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली और एक अन्य पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली आरोपी भी हैं. इस विवाद के बाद एक बार शाही जामा मस्जिद सुर्खियों में है.

इस पूरे विवाद में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और एक ट्रस्ट आमने-सामने आ गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर नया मतभेद खुलकर सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, काशिफ खां नाम के एक शख्स ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी और उसके सदर जफर अली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. काशिफ खां ने इंतजामिया कमेटी को अवैध बताते हुए दावा किया है कि वह विवादित जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैरोकार हैं.

काशिफ खां ने यह भी कहा कि संभल जिला न्यायालय में चल रहे मस्जिद-मंदिर विवाद से जुड़े मामले में जफर अली को पक्षकार से हटाए जाने के लिए अपील की गई है. उन्होंने जफर अली पर अदालत में चल रहे मस्जिद या मंदिर विवाद के केस में पैरोकारी को लेकर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इस लापरवाही की वजह से स्थिति बिगड़ी. इतना ही नहीं उन्होंने संभल में साल 2024 में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के लिए भी उन्होंने जफर अली की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Uttrkhand News: महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम

दूसरी ओर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने काशिफ खां के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें फर्जी बताया है. जफर अली ने आरोप लगाया कि काशिफ खां ने मुस्लिम समुदाय से फंडिंग जुटाने के लिए अलग ट्रस्ट बनाया और उसी के जरिए चंदा वसूली की गई. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के खाते में हुए किसी भी लेन-देन से उनका कोई सरोकार नहीं है.

जफर अली ने यह भी आरोप लगाया कि काशिफ खां ने जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे केस से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया है. उन्होंने दावा किया कि मस्जिद बनाम मंदिर विवाद मामले में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में खुद वही मुख्य पैरोकार हैं.

गौरतलब है कि साल 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. अब इस विवाद से जुड़े पक्षों के बीच अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. इस पूरे घटनाक्रम में काशिफ खां और जफर अली के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी व ट्रस्ट के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है.

यह भी पढ़ें: नफरत के सौदागरों का मुंह काला! ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद के लिए दी ज़मीन और चंदा

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsSambhal newsSHAHI JAMA MASJID CONTROVERSYmuslim news

Trending news

Punjab news
नफरत के सौदागरों का मुंह काला! ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद के लिए दी ज़मीन और चंदा
Mahmood Madani
महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम
Delhi news
राजनाथ सिंह से मुस्लिम समाज ने की मुलाकात, बोले- अपने ही मुल्क में न बनाएं बेगाना
madhya pradesh news
मनोज शुक्ला ने मुसलमानों को बांटा रमजान का कैलेंडर; BJP को नहीं हुआ बर्दाश्त!
UP News
मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!
Uttar Pradesh news
मदद करने पहुंचे मेराज पर टूट पड़े टोल कर्मी! मैगलगंज टोल पर दबंगई की वीडियो वायरल
muslim news
दालमंडी में टूटे 21 मकान, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए 4 मुस्लिम व्यापारी
Allahabad High Court
'कानून के शिकंजे' में ASP अनुज चौधरी; FIR आदेश के खिलाफ HC में गिड़गिड़ाए!
Shabana Mahmood
Britain: शबाना महमूद के तौर पर ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री
Faridabad News
UP: मिल्कीपुर के अब्दुल रहमान की जेल में हत्या, कश्मीरी कैदी पर लगा है इल्जाम