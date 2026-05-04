गलती किसी और की, सजा मुसलमानों को; संभल में मुस्लिमों को घर छोड़ने का DM-SP का फरमान

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की चंदौसी तहसील में बनी काशीराम आवास योजना अब एक नए विवाद का केंद्र बन गई है, जहां सवाल यह उठ रहा है कि गलती किसकी और सजा किसे मिल रही है? जिन परिवारों को कभी प्रशासन ने खुद यहां बसाया था, आज वही परिवार अपने सिर से छत छिनने के डर में जी रहे हैं.

दरअसल, यह आवास योजना मायावती सरकार के दौरान बनाई गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन मकानों का औपचारिक आवंटन नहीं हो सका. समय के साथ रेलवे लाइन के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने यहां लाकर बसा दिया. कुल 108 मकानों में से करीब 35 मकानों में हिंदू परिवार और लगभग 20 मकानों में मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, जबकि बाकी मकान खाली पड़े हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली पड़े मकानों में आसपास के कुछ लोग आकर नशा करते हैं और गैर-कानूनी सरगर्मियों को अंजाम देते हैं. यहां रहने वाले हिंदू परिवारों ने इसको लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि कुछ नौजवान खाली मकानों को नशे के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी होती हैं.

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शिकायत के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वहां रह रहे मुस्लिम परिवारों को 25 दिनों के भीतर मकान खाली करने का आदेश दे दिया. इस फैसले के बाद इलाके में असमंजस की स्थिति बन गई है.

मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उनके पास भी मकान से जुड़े कागज मौजूद हैं और उन्हें यहीं बसाया गया था. उनका सवाल है कि अगर उन्हें यहां से हटाया जाता है, तो वे कहां जाएंगे और उनके रहने का इंतजाम कौन करेगा? संभल जिला प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने जमकर हमला बोला और एक समुदाय विशेष के लोगों को महज धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया.

वहीं, स्थानीय लोग यह भी बता रहे हैं कि समस्या की जड़ खाली मकानों में हो रही गैर-कानूनी सरगर्मियां हैं, जहां बाहर से आने वाले कुछ नौजवान नशा करते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समस्या पैदा करने वालों पर कार्रवाई के बजाय सीधे कुछ परिवारों को हटाना सही कदम है? प्रशासन के इस फैसले से मुस्लिम परिवार सकते में हैं.