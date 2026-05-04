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Zee SalaamIndian Muslimगलती किसी और की, सजा मुसलमानों को; संभल में मुस्लिमों को घर छोड़ने का DM-SP का फरमान

गलती किसी और की, सजा मुसलमानों को; संभल में मुस्लिमों को घर छोड़ने का DM-SP का फरमान

Sambhal Muslim Families ordered to vacate Houses: उत्तर प्रदेस में एक बार फिर मुसलमान प्रशासन के निशाने पर है. संभल में सरकारी योजना के तहत मिले घरों में रह रहे मुस्लिम परिवारों को घर खाली करने आदेश मिला. इस नोटिस पर मुस्लिम परिवारों ने नाराजगी का इजहार किया और सिर्फ समुदाय विशेष के लोगों को टार्गेट करने का आरोप लगाया. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 04, 2026, 09:59 AM IST

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मुस्लिम परिवारों से कांशीराम योजना के तहत मिले घरों को खाली करने का आदेश
मुस्लिम परिवारों से कांशीराम योजना के तहत मिले घरों को खाली करने का आदेश

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की चंदौसी तहसील में बनी काशीराम आवास योजना अब एक नए विवाद का केंद्र बन गई है, जहां सवाल यह उठ रहा है कि गलती किसकी और सजा किसे मिल रही है? जिन परिवारों को कभी प्रशासन ने खुद यहां बसाया था, आज वही परिवार अपने सिर से छत छिनने के डर में जी रहे हैं.

दरअसल, यह आवास योजना मायावती सरकार के दौरान बनाई गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन मकानों का औपचारिक आवंटन नहीं हो सका. समय के साथ रेलवे लाइन के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने यहां लाकर बसा दिया. कुल 108 मकानों में से करीब 35 मकानों में हिंदू परिवार और लगभग 20 मकानों में मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, जबकि बाकी मकान खाली पड़े हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली पड़े मकानों में आसपास के कुछ लोग आकर नशा करते हैं और गैर-कानूनी सरगर्मियों को अंजाम देते हैं. यहां रहने वाले हिंदू परिवारों ने इसको लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि कुछ नौजवान खाली मकानों को नशे के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी होती हैं.

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शिकायत के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वहां रह रहे मुस्लिम परिवारों को 25 दिनों के भीतर मकान खाली करने का आदेश दे दिया. इस फैसले के बाद इलाके में असमंजस की स्थिति बन गई है.

मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उनके पास भी मकान से जुड़े कागज मौजूद हैं और उन्हें यहीं बसाया गया था. उनका सवाल है कि अगर उन्हें यहां से हटाया जाता है, तो वे कहां जाएंगे और उनके रहने का इंतजाम कौन करेगा? संभल जिला प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों ने जमकर हमला बोला और एक समुदाय विशेष के लोगों को महज धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया. 

वहीं, स्थानीय लोग यह भी बता रहे हैं कि समस्या की जड़ खाली मकानों में हो रही गैर-कानूनी सरगर्मियां हैं, जहां बाहर से आने वाले कुछ नौजवान नशा करते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समस्या पैदा करने वालों पर कार्रवाई के बजाय सीधे कुछ परिवारों को हटाना सही कदम है? प्रशासन के इस फैसले से मुस्लिम परिवार सकते में हैं. 

 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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