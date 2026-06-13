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Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश के संभल से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक परिवार पर ऐसी मुसीबत टूटी है, जिसने पूरे घर की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया. जिन बेटियों की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही थीं, उनके लिए सालों की मेहनत से जुटाया गया सामान देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गया. इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.
मामला संभल तहसील क्षेत्र के रुकुनुद्दीन सराय इलाके का है. यहां एक घर में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटों को दूर से देखा जा सकता था. आगजनी की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि घर में रखे फ्रिज में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की और देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई. उस समय परिवार के सभी सदस्य एक शादी की दावत में गए हुए थे. इसकी वजह से घर में कोई मौजूद नहीं था.
घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों को घटना की जानकारी हुई. इसके बाद तुरंत सूचना दी गई. सूचना मिलने पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक घर के अंदर रखा बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था.
पीड़ित परिवार की मुखिया एक विधवा महिला हैं. बताया जा रहा है कि वह अपने बेटों के साथ मेहनत-मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करती हैं. महिला ने अपनी दो बेटियों की शादी के लिए सालों से थोड़ा-थोड़ा करके सामान और पैसे इकट्ठा किए थे. परिवार की दोनों बेटियों की शादी करीब तीन महीने बाद होने वाली है.
आग लगने से शादी के लिए जुटाया गया लाखों रुपये का दहेज का सामान, जेवरात और लगभग तीन लाख रुपये नकद जलकर राख हो गए. परिवार का कहना है कि बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी सालों की मेहनत से जोड़ा गया था, वह एक ही हादसे में खत्म हो गया.
घटना के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में है. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, ताकि बेटियों की शादी की तैयारियां दोबारा की जा सकें और परिवार इस मुश्किल हालात से बाहर निकल सके.