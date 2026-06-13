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विधवा मां की जिंदगी भर की कमाई राख, बेटियों की शादी का सामान और 3 लाख रुपये आग में स्वाहा

Sambhal Fire Accident: संभल के रुकुनुद्दीन सराय इलाके में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक विधवा महिला की सालों की जमा-पूंजी जलकर राख हो गई. दो बेटियों की शादी के लिए रखा दहेज का सामान, जेवरात और करीब 3 लाख रुपये नकद नष्ट हो गए. परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 13, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:11 PM IST
विधवा मां की जिंदगी भर की कमाई राख, बेटियों की शादी का सामान और 3 लाख रुपये आग में स्वाहा
Image Credit: बेटी की दहेज के लिए रखा सामान जलकर राख

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