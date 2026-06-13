मामला संभल तहसील क्षेत्र के रुकुनुद्दीन सराय इलाके का है. यहां एक घर में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटों को दूर से देखा जा सकता था. आगजनी की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि घर में रखे फ्रिज में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की और देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई. उस समय परिवार के सभी सदस्य एक शादी की दावत में गए हुए थे. इसकी वजह से घर में कोई मौजूद नहीं था.