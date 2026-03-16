संभल मस्जिद केस में हाईकोर्ट का सख्त आदेश, नमाजियों पर पाबंदी नहीं चलेगी

UP News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गौसिया मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन को निर्देश दिया कि वे नमाज़ के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करें और इबादत में किसी भी तरह की रुकावट न आने दें. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि मस्जिद परिसर के अंदर नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती. कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि उसने ज़िला प्रशासन के पिछले आदेश को पहले ही रद्द कर दिया था, जिसमें नमाज़ियों की संख्या सीमित करने की कोशिश की गई थी.

दरअसल, संभल के रहने वाले मुनाजिर खान ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि रमज़ान के महीने के दौरान, ज़िला प्रशासन ने निर्देश जारी कर मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 20 से ज़्यादा होने पर रोक लगा दी थी. नतीजतन, बड़ी संख्या में लोगों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा था. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन के इस फैसले से नमाज पढ़ने में दिक्कतें आ रही थीं और यह मामला धार्मिक आज़ादी से जुड़ा था. उन्होंने कोर्ट से दखल देने की गुहार लगाई और अनुरोध किया कि प्रशासन को उचित निर्देश दिए जाएं ताकि मस्जिद आने वाले नमाज़ियों को किसी भी तरह की रुकावट का सामना न करना पड़े.

कोर्ट ने DM को लगाई फटकार

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला प्रशासन के रवैये पर भी सख्त टिप्पणियां की थीं. उस समय कोर्ट ने संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाई थी और उनसे पूछा था कि मस्जिद में नमाज़ियों की संख्या सीमित करने का आखिर क्या आधार था. कोर्ट ने आगे कहा था कि प्रशासन का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि धार्मिक गतिविधियों में बेवजह दखल देना. कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे लोगों को शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की इजाजत दें और साथ ही कानून-व्यवस्था भी बनाए रखें.

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हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिए कि वे नमाज के दौरान मस्जिद परिसर के अंदर सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम करें. कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि नमाज़ के दौरान किसी भी तरह की रुकावट या बाधा न आए. याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करते हुए कोर्ट ने इस मामले का निपटारा कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रशासन का पिछला आदेश पहले ही रद्द किया जा चुका है, इसलिए अब प्रशासन को अपना पूरा ध्यान केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर ही देना चाहिए.