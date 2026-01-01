हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, गुलाम नबी ने खून देकर सुनीता की बचाई जान

Advertisement
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल में गुलाम नबी नाम के व्यक्ति ने एक हिंदू महिला को खून देकर जान बचाई. इस घटना के बाद गुलाम नबी की खूब तारीफ हो रही है और इस घटना को हिंदू-मुस्लिम भाईचारे के रूप में देखा जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:42 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल से इंसानियत और भाईचारे की एक अनोखी घटना सामने आई है. यहां गुलाम नबी नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने बीमार हिंदू महिला सुनीता को खून देकर जान बचाई. इस घटना से गुलाम नबी की खूब तारीख हो रही है, लोगों का कहना है कि गुलाम नबी द्वारा हिंदू महिला को खून देना, देश में नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संभल जिले के पट्टी गांव की रहने वाली सुनीता की तबीयत बिगड़ने पर उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के दौरान उसका ब्लड काउंट सिर्फ पांच पॉइंट पाया गया. डॉक्टरों ने तुरंत खून की जरूरत बताई, लेकिन मरीज के परिवार वाले खून का इंतजाम नहीं कर पाए. इसके बाद परिवार को इंडियन ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि उन्हें यहां से मदद मिल सकती है.  इंडियन ब्लड ग्रुप लगातार जरूरत मंदों की मदद करता है. 

जैसे ही ग्रुप के फाउंडर नवीदशन को इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत दीपा सराय के ग्रुप मेंबर गुलाम को बताया. गुलाम नबी ने बिना देर किए सक्सेना ब्लड बैंक पहुंचे और अपनी मर्जी से सुनीता के लिए खून डोनेट किया. गुलाम नबी के खून देने से सुनीता की जान बच गई है. लोग इसे हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बता रहे हैं. अब यह घटना पूरे इलाके में हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गई है.

गौरतलब है कि संभल पिछले दो सालों से काफी सुर्खियों में है. संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को पुलिस और मुस्लिम समाज के बीच खूनी संघर्ष हो गया था. इस हिंसा में कई मुस्लिम युवकों की मौत हो गई थी. मुस्लिम समाज और विपक्षी नेताओं ने पुलिस पर मुस्लिम युवकों की हत्या के आरोप लगाए. इस संघर्ष के बाद संभल जिला संवेदनशील बन गया. वहीं, गुलाम नबी ने सुनीता को खून देकर दुनिया को बताया कि यहां हिंदू-मुस्लिम में कोई मतभेद नहीं है. कई लोगों का मानना है कि यह मंदिर-मस्जिद के मुद्दे को एक राजनीतिक मकसद के लिए भड़काया जाता है और इन मुद्दों में आम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है.  

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh newsSambhal Ghulam Nabi Blood Donation for Sunitaminority newsToday News

