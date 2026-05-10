"लब पे आती है दुआ…" पढ़ने पर प्रिंसिपल और दो टीचर्स पर गिरी गाज, डीएम ने दिए जांच के आदेश

Uttar Pradesh News: देश के सभी स्कूलों में "वंदे मातरम्" गाने को बढ़ावा देने के लिए हालिया दिनों केंद्र सरकार ने आदेश दिया था. इसको लेकर भारी विरोध देखने को मिला था. इसके उलट दक्षिणपंथी संगठन उर्दू में मॉर्निंग प्रेयर या किसी समारोह में गाने पर विवाद पैदा करते रहे हैं. उनके इस हंगामे को अक्सर को सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के आरोप लगते रहे हैं.

इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल के एक सरकारी स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर को कथित तौर पर मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है. आरोप है कि इसके जरिये स्कूल स्कूल प्रशासन समुदाय विशेष की मजहबी सरगर्मियों को बढ़ा दे रहा है. इस विवाद के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल प्रिंसिपल समेत अन्य लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है.

दरअसल, संभल के नखासा थाना क्षेत्र के जालव सराय स्थित पी एम श्री विद्यालय में मुस्लिम प्रिंसिपल और एक असिस्टेंट टीचर पर संगीन इल्जाम लगे हैं. आरोप है कि स्कूल में हिंदू छात्र-छात्राओं को कथित रूप से इस्लामिक तालीम दी जा रही थी और छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

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साथ ही यह भी आरोप सामने आए कि स्कूल में राष्ट्रीय गान की जगह पर इस्लामिक प्रेयर कराई जा रही थी. मामला तब सामने आया जब कुछ दिन पहले स्कूल में बच्चों को मॉर्निंग प्रेयर की वीडियो किसी ने बनाकर पोस्ट कर दी. इस वीडियो में बच्चे उर्दू शेयर "लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी" पढ़ रहे हैं.

वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ठंडक की फोटो है, जिसमें अक्सर बच्चे ड्रेस के साथ स्वेटर और दूसरे गर्म कपड़े पहने हुए दिखाई पड़ रहे हैं. इसके उलट आरोप है कि मॉर्निंग प्रेयर के दौरान छात्राओं ने हिजाब और कुछ बच्चों ने टोपी पहनी हुई है. हैरानी तो तब हुई जब इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया.

बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की जांच में आरोपों को सही पाया गया. इसके बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल अंजार अहमद और असिस्टेंट टीचर मोहम्मद गुल एजाज को सस्पेंड कर दिया. इसके साथ ही एक्टिंग प्रिंसिपल वालेस कुमार को भी अपनी जिम्मेदारी और तालीमी काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गाय.

जिलाधिकारी के आदेश पर तीनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. प्रशासन ने साफ किया है कि स्कूल में किसी भी तरह की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी.

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