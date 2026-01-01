Sambhal: कब्रिस्तान की जमीन कब्ज़ा, रडार पर 22 कब्जाधारक, दस्तावेज़ रखें तैयार

Sambhal News: संभल की शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान को लेकर विवाद जारी है. प्रशासन ने उन लोगों का डाटा तैयार किया है, जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया हुआ था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें
Trending Photos
Sambhal News: संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं. 4,780 वर्गमीटर क्षेत्र में फैली इस भूमि की पैमाइश पूरी होने के बाद अब अवैध कब्जों पर कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है. सीमांकन के दौरान कुल 22 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिन पर कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है.
प्रशासन इन सभी कब्जाधारकों का विस्तृत डाटा तैयार कर रहा है और एक–दो दिन के भीतर उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे. प्रशासन की ओर से नोटिस मिलने के बाद संबंधित लोगों को अपने पक्ष में भूमि से जुड़े दस्तावेज और अभिलेख प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा. तय समय सीमा के भीतर यदि संतोषजनक साक्ष्य नहीं दिए गए, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
उप जिलाधिकारी सदर रामानुज सिंह ने बताया कि मंगलवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कब्रिस्तान की नॉन जेड-ए श्रेणी की भूमि की पैमाइश कराई गई थी. राजस्व रिकॉर्ड से मिलान करने पर सामने आया कि 22 लोगों ने इस भूमि पर मकान और दुकानें बना रखी हैं.
इनमें से कुछ निर्माण हाल के सालों में किए गए हैं, जबकि कुछ कब्जे पुराने बताए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पूरे मामले में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगा और सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा.
एसडीएम ने साफ किया कि नोटिस जारी होने के बाद कब्जाधारकों को यह बताना होगा कि उनके पास जमीन के संबंध में कौन-कौन से वैध दस्तावेज हैं. अगर कोई व्यक्ति अपने दावे के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत करता है, तो उनकी विधिवत जांच की जाएगी. जांच के दौरान जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी.
रामानुज सिंह ने बताया कि प्रशासन के जरिए तैयार किए जा रहे डाटा में हर कब्जाधारक का नाम, कब्जे में ली गई भूमि का रकबा, निर्माण का स्वरूप और कब्जे की अनुमानित अवधि जैसे विवरण शामिल किए जा रहे हैं, ताकि आगे की कार्रवाई में किसी तरह की अस्पष्टता न रहे.
उन्होंने कहा कि सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना शासन की प्राथमिकता है. इस प्रकरण में भी कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य किसी को बेवजह परेशान करना नहीं है, बल्कि राजस्व अभिलेखों के अनुरूप भूमि को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखना है.