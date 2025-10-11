Advertisement
संभल में बुलडोजर कार्रवाई के अल्टीमेटम पर भड़के MP जिया उर रहमान, प्रशासन को दी नसीहत

Uttar Pradesh News: संभल के  हातिम सराय गांव में 80 मकानों को चिंहित कर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है. इस कार्रवाई के खिलाफ सांसद जिया उर रहमान बर्क ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:53 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी तलाब की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है. वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता ने प्रशासन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिन मकानों को तलाब की जमीन पर होने के आरोप में ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है, वह तलाब की जमीन पर नहीं बनाई गई है. 

दरअसल, संभल के हातिम सराय गांव में प्रशासन ने 80 मकानों को चिंहित किया है. इन मकानों पर आरोप है कि ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं. साथ ही प्रशासन ने इन मकान मालिकों के खिलाफ नोटिस भी जारी की है. जिन मकानों को चिंहित किया गया है, उन में समाजवादी पार्टी का भी मकान है. 

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने एक बयान में कहा कि जिस भूमि पर मकान बने हैं. वह सरकारी तालाब की भूमि नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस मामले में जल्दबाजी की है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सोची-समझी साजिश के तहत बदले की भावना से की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई हमारे समाज (PDA) को टारगेट करने के लिए की जा रही है.

सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई के लिए वह हातिम सराय के लोगों के साथ हैं. साथ ही सांसद जिया उर रहमान बर्क ने संभल के प्रशासन को नसीहत के अंदाज में कहा कि वह संभल के लोगों के हितों के लिए काम करें. 

गौरतलब है कि संभल के प्रशासन ने हातिम सराय गांव में 80 घरों को चिंहित किया और उन पर लाल पेंट से क्रॉस का निशान भी लगाया है. पुलिस ने इन मकानों के खिलाफ नोटिस जारी करके मकान के कागजात मांगे हैं. साथ ही समय रहते कागज पेश नहीं करने पर बुलडोजर कार्रवाई करने की बात कही गई है. 

 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

Uttar Pradesh news, Sambhal news, Hatim Sarai illegal Home News

