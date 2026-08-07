/चेहल्लुम में मुस्लिम बुजुर्ग का पैर छूकर इंस्पेक्टर ने पेश की तहजीब की मिसाल, फिर हिंदू तंजीमों ने काटा बवाल!

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Uttar Pradesh News Today: भारत की तहजीब और सामाजिक रिवायतों में बड़ों का एहतराम करना हमेशा से अहम हिस्सा रहा है. अलग-अलग मजहबों और समुदायों के बीच मेल-जोल और एक-दूसरे के सम्मान की मिसालें देश की गंगा-जमुनी विरासत को मजबूत करती रही हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल में एक पुलिस इंस्पेक्टर का वीडियो सामने आने के बाद तनाजा खड़ा हो गया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी एक मुस्लिम बुजुर्ग का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं.
यह पूरा मामला संभल जिले का चेहल्लुम के मौके की है. वीडियो में शहर इंस्पेक्टर सुधीर पंवार एक चेहलुम जुलूस के दौरान एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, वीडियो की सदाकत की अभी तक सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इंस्पेक्टर सुधीर पंवार बुजुर्ग शख्स के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा वीडियो में उन्हें बुजुर्ग के हाथ पकड़ते और उनके पास बैठते हुए भी देखा जा रहा है.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया और मुकामी सतह पर इसको लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोग इसे सम्मान और इंसानी रिश्तों से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि हिंदू तंजीमों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि इस मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान ने संभल में इंस्पेक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया. मंगलवार को प्रदर्शन की शुरुआत शंकर कॉलेज चौराहे पर सांसद पप्पू यादव के पुतले को जलाने के साथ हुई.
प्रदर्शनकारियों ने शहर इंस्पेक्टर सुधीर पंवार पर उनके साथ बदसलूकी करने का इल्जाम लगाया. हिंदू तंजीमों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस अधिकारी ने उनके कारकुनान के साथ मौजूं सुलूक नहीं किया. इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके एक मेंबर को हिरासत में लेकर जबरन पुलिस गाड़ी में बैठाया गया. इस घटना से नाराज हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने पुलिस थाने पर धरना दिया. इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
इसके बाद बुधवार को इंस्पेक्टर सुधीर पंवार का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट होने लगा. वीडियो को लेकर एक बड़े तबके ने पुलिस अधिकारी तारीफ की, और इसे भारतीय रिवायत बताया. हालांकि, इंतजामिया की ओर से अब तक यह साफ नहीं किया गया है कि वायरल वीडियो असली है या नहीं.
तनाजा बढ़ने के बाद संभल पुलिस इंतजामिया ने इंतजामी सतह पर तब्दीली की है. पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने शहर इंस्पेक्टर सुधीर पंवार का तबादला असमोली थाने में कर दिया. उनकी जगह मोहित चौधरी को संभल का नया शहर इंस्पेक्टर बनाया गया है. एसपी ने बताया कि यह तबादला अमनो-अमान को मजीद बेहतर बनाने और इंतजामी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है. अफसरान ने यह भी कहा कि इस फैसले को बराहे-रास्त वायरल वीडियो से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.