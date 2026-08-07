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चेहल्लुम में मुस्लिम बुजुर्ग का पैर छूकर इंस्पेक्टर ने पेश की तहजीब की मिसाल, फिर हिंदू तंजीमों ने काटा बवाल!

Sambhal Inspector Sudhir Panwar Viral Video: संभल में चेहल्लुम जुलूस के दौरान शहर इंस्पेक्टर सुधीर पंवार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूते और सम्मान करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद हिंदू तंजीमें भड़क गईं, और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. मामला तूल पकड़ता देखकर इंतजामिया ने इंस्पेक्टर का तबादला असमोली कर दिया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 07, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:38 AM IST
चेहल्लुम में मुस्लिम बुजुर्ग का पैर छूकर इंस्पेक्टर ने पेश की तहजीब की मिसाल, फिर हिंदू तंजीमों ने काटा बवाल!
Image Credit: इंस्पेक्टर सुधीर पंवार के सम्मान में पांव छूने पर भड़की हिंदू तंजीमें

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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