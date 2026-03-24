संभल शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे में नहीं मिला मंदिर का कोई सबूत; फिर भी नमाज पर बैन की मांग

Sambhal News: संभल पिछले दो सालों सुर्खियों में है. हिंदू संगठन ने दावा किया था कि संभल का शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है और कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दे दिया. इस सर्वे के आदेश के बाद ASI की टीम सर्वे करने पहुंची थी, तभी हिंसा भड़क गई और 5 लोगों की मौत हो गई. इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मस्जिद या धार्मिक स्थल के सर्वे से संबंधित किसी भी निचली अदालत में होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी.

संभल शाही जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में लंबित है. इस बीच विश्व सिद्ध पीठ आश्रम, दुर्गा दास मणि गंगाघाट के महंत रमाकांत पुरी ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और हिंदू पक्ष की तरफ से खुद को एक पार्टी के रूप में शामिल करने की मांग की है.

'मस्जिद में अदा न करें नमाज'

यह मामला फिलहाल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में लंबित है. महंत रमाकांत पुरी की अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है. अपनी अर्जी में महंत रमाकांत पुरी ने यह भी मांग की है कि जब तक परिसर के संबंध में कोई आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तब तक विवादित स्थल पर नमाज़ अदा करने पर रोक लगाई जाए. उनका तर्क है कि अगर हिंदू पक्ष को पूजा-अर्चना करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो मुस्लिम पक्ष को भी नमाज़ अदा करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने इस मुद्दे को समान अधिकारों और धार्मिक संतुलन का मामला बताया है.

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कोर्ट से लगाई गुहार

महंत ने आगे कहा कि यह मामला काफी लंबे समय से खिंचता आ रहा है और इसका एक न्यायसंगत समाधान अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने अदालत से अपील की है कि या तो दोनों पक्षों को धार्मिक गतिविधियां करने की अनुमति दी जाए, या फिर दोनों पर समान रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी पक्ष के साथ कोई भेदभाव न हो. इस बीच, महंत रमाकांत पुरी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी हस्तक्षेप की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक एक संतुलित यथास्थिति बनाए रखना अनिवार्य है, ताकि किसी भी तरह के विवाद या तनाव को बढ़ने से रोका जा सके.