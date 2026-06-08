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Sambhal Masjid Demolition News: उत्तर प्रदेश के संभल के कसेरुआ गांव में मौजूद एक 150 साल पुरानी मुस्तफा कादरी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. आरोप था कि संबंधित मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है. वहीं, मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर हुसैन ने बताया कि इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी थी. बता दें कि कसेरुआ गांव में यही एकमात्र मस्जिद थी. इस मस्जिद में गांव और आस-पास के लोग नमाज अदा करते थे. इस मस्जिद में आखिरी बार शनिवार (6 जून) को अदा की गई. अब इस गांव के मुस्लिम समुदाय के पास कोई मस्जिद नहीं है, जहां वे नमाज अदा कर सकें, जिसको लेकर वे परेशान हैं.
कसेरुआ गांव में अन्य कोई मस्जिद न होने से परेशान मुसलमान आज नमाज अदा नहीं कर सके. मुस्लिम समाज के नेता और मौलानाओं ने प्रशासन से नमाज पढ़ने के लिए गांव में जगह की व्यवस्था किए जाने की गुहार लगाई है. मुस्लिम समाज के नेता फिरोज खां ने मौलानाओं के साथ डीएम अंकित खंडेलवाल से मुलाकात कर कसेरुआ गांव में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद नमाज के लिए गांव में अन्य मस्जिद न होने के मामले का हवाला देकर गांव में नमाज के लिए स्थान की व्यवस्था कराए जाने की मांग की.
मुस्लिम समाज के नेता फिरोज खां ने डीएम से मुलाकात के दौरान मुस्तफा कादरी मस्जिद को वक्फ प्रोपर्टी होने का दावा करते हुए बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताया है, मुस्लिम नेता और मौलानाओं ने डीएम से मांग की है. मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों पर उच्च-स्तरीय जांच के बाद ही बुलडोजर कार्यवाही की जाए.
सिर्फ लेखपाल और तहसील स्तरीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाए. मुस्लिम नेता फिरोज खा ने डीएम अंकित खंडेलवाल से अवैध मस्जिद में "I Love Muhammad" के पोस्टर और धार्मिक झंडा मिलने के मामले में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के खिलाफ दर्ज किए गए केस की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है.
बता दें कि संभल जिला प्रशासन ने नखासा थाना क्षेत्र के मुस्लिम बहुल गांव कसेरुआ में ग्राम सभा की कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध तौर पर मुस्तफा कादरी मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला सामने आने के वाद बीते शनिवार को बुलडोजर कार्रवाई कर संबंधित मस्जिद को जमींदोज कर दिया. प्रशासन ने मस्जिद ध्वस्त कर ग्राम सभा की सरकारी जमीन को कथित अवैध कब्जा से मुक्त कराया.