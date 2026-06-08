Sambhal Masjid Demolition News: उत्तर प्रदेश के संभल के कसेरुआ गांव में मौजूद एक 150 साल पुरानी मुस्तफा कादरी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. आरोप था कि संबंधित मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है. वहीं, मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर हुसैन ने बताया कि इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी थी. बता दें कि कसेरुआ गांव में यही एकमात्र मस्जिद थी. इस मस्जिद में गांव और आस-पास के लोग नमाज अदा करते थे. इस मस्जिद में आखिरी बार शनिवार (6 जून) को अदा की गई. अब इस गांव के मुस्लिम समुदाय के पास कोई मस्जिद नहीं है, जहां वे नमाज अदा कर सकें, जिसको लेकर वे परेशान हैं.