Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /Sambhal: गांव की इकलौती मस्जिद हुई जमींदोज, इबादत के लिए दर-दर भटकने की नौबत

Sambhal: गांव की इकलौती मस्जिद हुई जमींदोज, इबादत के लिए दर-दर भटकने की नौबत

Sambhal Masjid Demolition News: संभल के कशेरुआ गांव में प्रशासन ने 150 साल पुरानी बताई जा रही मुस्तफा कादरी मस्जिद को अवैध कब्जे के आरोप में ध्वस्त कर दिया. गांव की इकलौती मस्जिद हटने के बाद मुस्लिम समुदाय नमाज की व्यवस्था को लेकर चिंतित है. वहीं, स्थानीय नेताओं ने कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 08, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:40 PM IST
Sambhal: गांव की इकलौती मस्जिद हुई जमींदोज, इबादत के लिए दर-दर भटकने की नौबत

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Sambhal: गांव की इकलौती मस्जिद हुई जमींदोज, इबादत के लिए दर-दर भटकने की नौबत
muslim news4 min ago
2
muslim news39 min ago
3
Pak Invites Indian Sikh Pilgrims1 hr ago
4
muslim news3 hrs ago
5
Pakistan News12:30 PM IST