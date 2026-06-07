उन्होंने कहा कि गिराई गई इमारत "लगभग 150 साल पुरानी" थी और इसे गिराना "संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमारे अधिकारों का उल्लंघन है और 'पूजा स्थल अधिनियम' के भी खिलाफ़ है." उन्होंने आगे कहा, "मैं उस जल्दबाजी भरे तरीके की कड़ी निंदा करता हूँ जिससे गलत आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की गई. इस गलत काम के लिए जिम्मेदार लोगों से - मैं अपनी जानकारी के कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ - जो मस्जिद गिराई गई, वह लगभग 150 साल पुरानी इमारत थी। इसे गिराना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमारे अधिकारों का उल्लंघन है और 'पूजा स्थल अधिनियम' के भी खिलाफ़ है."