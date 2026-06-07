राज्य चुनें
Sambhal Masjid Demolition: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले के कसेरुआ गाँव में "लगभग 150 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. आरोप है कि संबंधित मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी. इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने चिंता व्यक्त की. उन्होंने रविवार (7 जून) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने के चलन पर चिंता व्यक्त की.
उन्होंने मस्जिद गिराने को संवैधानिक अधिकारों और 'पूजा स्थल अधिनियम' (Places of Worship Act) का उल्लंघन बताया. संभल पुलिस ने कसेरुआ गाँव में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाने के आरोप में एक स्थानीय समिति के आठ सदस्यों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया.
हैरानी की बात यह है कि मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद मलबे से "I Love Muhammad" और चांद-सितारे वाले झंडे मिले, जिसे पुलिस प्रशासन ने किसी संवेदनशील सबूत बरामद करने के तौर पर पेश किया. हालांकि भारत के संविधान में हर धर्म को धार्मिक आजादी प्राप्त है.
आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बर्क ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में एक चिंताजनक चलन सामने आया है, जिसमें संभल, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, ईदगाहों और दरगाहों जैसे धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और नुकसान पहुँचाया जा रहा है. ऐसा लगता है कि यह चुनावी फायदे के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की भाजपा सरकार की नीति का हिस्सा है... मैं कल संभल में हुई घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ."
उन्होंने कहा कि गिराई गई इमारत "लगभग 150 साल पुरानी" थी और इसे गिराना "संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमारे अधिकारों का उल्लंघन है और 'पूजा स्थल अधिनियम' के भी खिलाफ़ है." उन्होंने आगे कहा, "मैं उस जल्दबाजी भरे तरीके की कड़ी निंदा करता हूँ जिससे गलत आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की गई. इस गलत काम के लिए जिम्मेदार लोगों से - मैं अपनी जानकारी के कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ - जो मस्जिद गिराई गई, वह लगभग 150 साल पुरानी इमारत थी। इसे गिराना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमारे अधिकारों का उल्लंघन है और 'पूजा स्थल अधिनियम' के भी खिलाफ़ है."
बर्क ने कहा कि यह संपत्ति वक्फ़ बोर्ड के पास पंजीकृत है और अपने दावे के समर्थन में रिकॉर्ड का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि यह संपत्ति 1995 के उत्तर प्रदेश गजट में एंट्री नंबर 1951 पर सूचीबद्ध है और वक्फ़ पंजीकरण सरकार द्वारा 1984 में किया गया था, न कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा जिसने "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ़" (Waqf by user) का दावा किया हो.
उन्होंने कहा, "वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड मस्जिद के मामले में तहसीलदार, SDM, DM और न ही कमिश्नर को इस मामले की सुनवाई करने या इस पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है. अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो इन अधिकारियों के पास उस पर फैसला करने या आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है. जनवरी 2026 में कार्यवाही शुरू की गई थी. यह प्रॉपर्टी वक्फ के तहत रजिस्टर्ड है.
उन्होंने कहा कि वक्फ के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, मैं यह बताना चाहूंगा कि मस्जिद 1995 के UP गजट में एंट्री नंबर 1951 पर लिस्टेड थी; 1984 में वक्फ रजिस्ट्रेशन भी खुद सरकार ने किया था, न कि किसी प्राइवेट व्यक्ति ने जिसने 'वक्फ बाय यूज़र' (इस्तेमाल के आधार पर वक्फ) का दावा किया हो। चाहे पुराना वक्फ एक्ट हो या नया, नियम साफ है - किसी भी अधिकारी को वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर एकतरफा फैसला करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है."
बर्क ने कहा कि वह "उन अधिकारियों के खिलाफ अदालत में अवमानना की कार्यवाही शुरू करेंगे और केस दर्ज कराएंगे जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है." "उन्होंने जो कार्रवाई की है, वह पूरी तरह से गलत है। मैं उन अधिकारियों के खिलाफ अदालत में अवमानना की कार्यवाही शुरू करूंगा और केस दर्ज कराऊंगा जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है."
संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) के.के. बिश्नोई ने शनिवार को बताया कि प्रशासन ने कसेरुआ गांव में अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक अभियान चलाया. इस अभियान के तहत, एक मस्जिद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जो एक "अवैध ढांचा" थी. कथित तौर पर यह ढांचा सरकारी कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनाया गया था.