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150 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, सांसद बर्क ने उठाए गंभीर सवाल

Sambhal Masjid Demolition: संभल के कसेरुआ गांव में एक कथित 150 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सवाल उठाते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों और पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ बताया, जबकि प्रशासन ने कार्रवाई को कानूनी बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 07, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:43 PM IST
150 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, सांसद बर्क ने उठाए गंभीर सवाल

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