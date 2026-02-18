दहेज के खिलाफ मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा, पांचाय ने जारी किया ये फरमान

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदहेज के खिलाफ मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा, पांचाय ने जारी किया ये फरमान

Muslim Community Against Dowry: संभल में मुस्लिम समुदाय के किदवई बिरादरी ने शादियों में दहेज, फिजूलखर्ची और दिखावे के खिलाफ बड़ा फैसला किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:24 PM IST

Muslim Community Against Dowry: 'दहेज' समाज के लिए अभिशाप है. दहेज की वजह से हर वर्ष कितनी महिलाओं को तलाक दिया जाता है, कितनी महिलाओं को घरेलू हिंसा झेलना पड़ा है और दहेज देने में सक्षम न होने की वजह से कितनी ही युवतियों की शादी नहीं हो पा रही है. इस्लाम मजहब में दहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. मुस्लिम समाज के लोग दहेज के खिलाफ आए दिन अभियान चलाते रहते हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रेदश के संभल में मुस्लिम समुदाय के किदवई बिरादरी ने दहेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. 

संभल में मुस्लिम समाज की किदवई बिरादरी ने शादियों में दहेज, फिजूल खर्ची और बुराइयों पर रोक लगाने के लिए एक पंचायत की, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है. किदवई बिरादरी की पंचायत ने निकाह के मामले में 6 नए फरमान जारी किए. साथ ही पंचायत का फरमान न मानने पर बिरादरी से हुक्का पानी बंद करने की सजा का प्रावधान किया गया है. 

संभल में किदवई बिरादरी ने फैसला किया है कि दहेज की नुमाइश और सजावट करने पर रोक रहेगी. निकाह कार्यक्रम में डीजे और डांस पर प्रतिबंध रहेगा. निकाह से पहले लड़का-लड़की मोबाइल फोन नंबर शेयर नहीं करेंगे. फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया कि निकाह की दावत सिर्फ एक बार होगी. इस फैसले में बारात का वक्त भी तय किया गया है. तय वक्त से बारात लेट पहुंचने पर 5 हजार रुपए प्रति घंटे लगेगा जुर्माना.

वर्ष 2025 में झारखंड में दहेज के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने अभियान चलाया था. झारखंड के लातेहार जिले के सरयू प्रखंड में मुस्लिम समाज के लोगों ने दहेज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध रैली निकालकर लोगों को दहेज के खिलाफ जागरूक किया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

