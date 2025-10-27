Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2977747
Zee SalaamIndian Muslim

वर्जिनिटी रिपोर्ट मांगने वाले मदरसे के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत; अब इस बात की होगी जांच

Moradabad Virginity Test Report Controversy: मुरादाबाद के जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स मदरसा में बच्ची से 'वर्जिनिटी रिपोर्ट' मांगने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. प्रशासन ने अब मदरसे के खिलाफ विदेशी फंडिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. इसके लिए डीएम अनुज कुमार सिंह ने पुलिस, प्रशासन और ट्रेजरी अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम गठित की है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:59 PM IST

Trending Photos

डीएम ने दिए विदेशी फंडिंग के जांच के आदेश
डीएम ने दिए विदेशी फंडिंग के जांच के आदेश

Moradabad News Today: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक मदरसा इंटर कॉलेज में बच्ची से कथित 'वर्जिनिटि जांच रिपोर्ट' मांगे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में बीते दिनों जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स मदरसा कॉलेज के एक टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं.  

जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स मदरसा कॉलेज पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है.  मुरादाबाद स्थित इस मदरसे पर अब विदेशी फंडिंग के आरोप लगने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम मुरादाबाद अनुज कुमार सिंह ने तीन सीनियर अधिकारियों पर आधारित जांच कमेटी गठित की है. यह टीम मदरसे और उससे जुड़े लोगों के बैंक खातों की जांच करेगी.

डीएम के जरिये गठित जांच कमेटी में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह (पुलिस विभाग), एडीएम प्रशासन गुलाब चंद्र (प्रशासन विभाग) और सीपीओ (ट्रेजरी विभाग) को शामिल किया गया है. यह टीम मदरसा इंटर कॉलेज और उससे जुड़े सदस्यों के बैंक स्टेटमेंट की गहनता से जांच करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम अनुज कुमार सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ स्रोतों से विदेशी फंडिंग की शिकायतें मिली हैं. इसके बाद प्रशासन ने अलग से यह जांच कमेटी गठित की है. उन्होंने कहा कि "हम बैंक से स्टेटमेंट मांग रहे हैं, इसलिए जांच में कुछ दिन लग सकते हैं. अगर शुरुआती जांच में विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल सामने आता है, तो मामला संबंधित एजेंसियों को रेफर कर दिया जाएगा."

मदरसे की मान्यता से जुड़ी जांच के बारे में भी डीएम ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक अधिकारी और डीआईओएस ने मदरसे और इंटर कॉलेज से संबंधित दस्तावेजों की जांच की है, जो पूरी तरह सही पाया गया है. मान्यता के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन विदेशी फंडिंग को लेकर अलग जांच टीम काम कर रही है, जिसमें प्रशासन, पुलिस और ट्रेजरी विभाग के अधिकारी शामिल हैं.

Opinion: पागल हो गया है बुल्डोज़र, हिन्दुओं के भी गिरा रहा दुकान और मकान!

 

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsMoradabad Madrasa CaseVirginity Report Controversychina muslim news

Trending news

afghanistan pakistan war
Donald Trump on Afghanistan Pakistan War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपन
Nellie Massacre
42 साल बाद असम सरकार करने जा रही नेल्ली नरसंहार का खुलासा;मारे गए थे 3 हज़ार मुसलमान
UP News
वर्जिनिटी रिपोर्ट मांगने वाले मदरसे के खिलाफ नहीं मिला सबूत; अब इस बात की होगी जांच
Haryana news
नूंह शांति- सौहार्द के पैगाम के साथ खत्म हुआ तबलीगी जलसा, 3 लाख लोगों ने की शिरकत!
UP Buldozar Action
Opinion: पागल हो गया है बुल्डोज़र, हिन्दुओं के भी गिरा रहा दुकान और मकान!
Bangladesh news
ढाका आतंकी हमले के बाद बैन, अब यूनुस सरकार देगी जाकिर नाइक को 'रेड कार्पेट वेलकम'
Bangladesh news
ढाका: थूकने के विवाद पर मचा बवाल, 2 यूनिवर्सिटी के छात्रों में खूनी संघर्ष, 50 घायल!
UP News
योगी का नया नाम बदलो अभियान! 'मुस्तफाबाद' अब बनेगा 'कबीरधाम', कब्रिस्तान पर भी तंज
Bihar News
AIMIM ने मुंगेर में कसी कमर, ओवैसी-मोनाजिर की जोड़ी से महागठबंधन-NDA में मची खलबली!
Pistol in Madarsa
मदरसे के निरक्षण की आड़ में पिस्टल लेकर डराने गया अफसर; छात्राओं के बनाए वीडियो!