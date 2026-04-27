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Zee SalaamIndian Muslimनिकाह करें व्यापार नहीं; 10 लाख दहेज न मिलने पर टूटी शादी, बरात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा

निकाह करें व्यापार नहीं; 10 लाख दहेज न मिलने पर टूटी शादी, बरात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा

Sambhal Dowry Demand Marriage Breakdown: संभल में 10 लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर एक शादी टूट गई. दूल्हा तय तारीख पर बारात लेकर नहीं पहुंचा, जिससे लड़की पक्ष को अपमान और सदमा झेलना पड़ा. परिवार ने पुलिस से शिकायत कर दूल्हा और उसके परिवार पर कार्रवाई की मांग की है.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:05 PM IST

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Sambhal Dowry Demand Marriage Breakdown: दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए कैंसर की तरह है, जो शादी जैसे पवित्र संस्था को भ्रष्ट और मुश्किल बना रहा है. दहेज न देने की वजह से घरेलू हिंसा और हत्या की खबरें आती रहती हैं. इस्लाम में दहेज का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसके बावजूद आज मुस्लिम समाज में दहेज नाम की बीमारी घर कर चुकी है. उत्तर प्रदेश संभल में मुस्लिम समाज ने पंचायत करके शादियों में दहेज, दिखावे, डीजे और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का फैसला किया और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान सुनाया गया था. इसके बावजूद संभल में भारी-भरकम दहेज की मांग पूरी न होने पर शादियों के टूटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

ताजा मामला संभल जिले के बनियाठेर थाना इलाके का है. यहां पर मंगनी की रस्म के बाद दूल्हे ने 10 लाख रुपये की भारी-भरकम रकम की मांग कर दी. मांग पूरी न होने पर दूल्हा तय तारीख को बरात लेकर नहीं पहुंचा. बारात न आने की वजह से दुल्हन पक्ष की तैयारियों धरी रह गई. तय तारीफ पर बारात न आने से दुल्हन पक्ष को सामाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, जिससे दुल्हन पक्ष सदमे में है.

दुल्हन पक्ष ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की है और दूल्हा पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रावाई की गुहार लगाई है. दुल्हन पक्ष का आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना इलाके के मोहम्मद जमापुर गांव के रहने वाले युवक मोहम्मद मुस्तफा के साथ तय किया था. दुल्हन पक्ष ने बताया कि निकाह से पहले मंगनी की रस्म भी धूमधाम से की गई जिसमें 10 लाख से अधिक खर्च हुआ था. लेकिन मंगनी की रस्म के बाद दूल्हे और उनके परिवार ने 10 लाख रुपये दहेज की मांग कर दी. 

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दुल्हन पक्ष ने बीते 22 अप्रैल को दहेज की मांग करने की शिकायत पुलिस से की थीं. पुलिस से शिकायत की जानकारी होने पर दुल्हा और उसका परिवार शादी तोड़ने की धमकी देने लगा. रविवार (26 अप्रैल) को बारात आनी थी, जिसके लिए दुल्हन पक्ष ने पूरी तैयारियां कर ली थी, घर में मेहमान भी आ गए थे, लेकिन दूल्हा तय तारीख को बरात लेकर नहीं पहुंचा, जिसके बाद अब लड़की पक्ष के परिवार ने पुलिस को दोबारा शिकायत पत्र देकर लड़के और उसके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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