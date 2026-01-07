Sambhal: घर और मस्जिद तोड़कर बेघर भी किया और लगाया लाखों का जुर्माना; मुसलमानों पर कस रहा शिकंजा!

Sambhal News: संभल जिले में प्रशासन सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में राहत नहीं दी जाएगी. इसी क्रम में, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब दोषियों से भारी जुर्माना वसूलने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है.

पैसा वसूल करेगा प्रशासन

जिला प्रशासन ने असमोली इलाके के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मस्जिद और मदरसे के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था. इसी तरह, राया बुर्जुग गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मद, मैरिज हॉल और मकानों के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई की गई.

75 लाख का लगा जुर्माना

इन कार्रवाइयों के बाद प्रशासन ने संबंधित मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल और मकानों के अवैध निर्माण के आरोपियों पर कुल 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. तहसील प्रशासन ने जुर्माने की राशि वसूलने के आदेश भी जारी कर दिए हैं.

किस पर लगा कितना जुर्माना

संभल तहसील के तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में ध्वस्त की गई मदीना मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर 9 लाख रुपये और मदरसा कमेटी पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, राया बुर्जुग गांव में ध्वस्त की गई मस्जिद की कमेटी पर 6 लाख रुपये, मैरिज हॉल के संचालक पर 6 लाख 40 हजार रुपये और सरकारी तालाब की जमीन पर मकान का अवैध निर्माण करने के आरोपी अबरार, अंसार और बाबू पर 1 लाख 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आरसी जारी कर की जाएगी वसूली

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी साफ किया कि जुर्माने की वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं. तय समयसीमा के अंदर अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ आरसी जारी कर राजस्व वसूली की जाएगी.