Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3066897
Zee SalaamIndian MuslimSambhal: घर और मस्जिद तोड़कर बेघर भी किया और लगाया लाखों का जुर्माना; मुसलमानों पर कस रहा शिकंजा!

Sambhal: घर और मस्जिद तोड़कर बेघर भी किया और लगाया लाखों का जुर्माना; मुसलमानों पर कस रहा शिकंजा!

Sambhal News: संभल में अवैध जमीन पर पाए बने मदरसा और मस्जिदों पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है. कुल जुर्माने की रकम 75 लाख है जो ये जुर्माना नहीं भर पाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 07, 2026, 07:13 PM IST

Trending Photos

Sambhal: घर और मस्जिद तोड़कर बेघर भी किया और लगाया लाखों का जुर्माना; मुसलमानों पर कस रहा शिकंजा!

Sambhal News: संभल जिले में प्रशासन सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में राहत नहीं दी जाएगी. इसी क्रम में, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब दोषियों से भारी जुर्माना वसूलने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है.

पैसा वसूल करेगा प्रशासन

जिला प्रशासन ने असमोली इलाके के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मस्जिद और मदरसे के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था. इसी तरह, राया बुर्जुग गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मद, मैरिज हॉल और मकानों के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई की गई.

75 लाख का लगा जुर्माना

इन कार्रवाइयों के बाद प्रशासन ने संबंधित मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल और मकानों के अवैध निर्माण के आरोपियों पर कुल 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. तहसील प्रशासन ने जुर्माने की राशि वसूलने के आदेश भी जारी कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Sambhal: मदरसा, मस्जिद के बाद अब टूटेगा सैकड़ों साल पुराना मजार; कमेटी ने उठाया सवाल​

किस पर लगा कितना जुर्माना

संभल तहसील के तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में ध्वस्त की गई मदीना मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर 9 लाख रुपये और मदरसा कमेटी पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, राया बुर्जुग गांव में ध्वस्त की गई मस्जिद की कमेटी पर 6 लाख रुपये, मैरिज हॉल के संचालक पर 6 लाख 40 हजार रुपये और सरकारी तालाब की जमीन पर मकान का अवैध निर्माण करने के आरोपी अबरार, अंसार और बाबू पर 1 लाख 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आरसी जारी कर की जाएगी वसूली

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी साफ किया कि जुर्माने की वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं. तय समयसीमा के अंदर अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ आरसी जारी कर राजस्व वसूली की जाएगी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

SambhalSambhal newsmuslim news

Trending news

Sambhal
Sambhal: मदरसा, मस्जिद के बाद अब टूटेगा सैकड़ों साल पुराना मजार; कमेटी ने उठाया सवाल
delhi riots
Delhi Riots case में कोर्ट का बड़ा फैसला, गुलफिशा समेत 4 आरोपियों को किया रिहा
Bengaluru
ये कैसी दुश्मनी, 6 साल की मुस्लिम बच्ची पर नहीं आया तरस, रस्सी से घोंट दिया गला!
aligarh news
AMU में हिंदू कर्मचारी के तिलक लगाने पर आपत्ति, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा मामला
Maharashtra
'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा देने वाली BJP ने AIMIM और CONG से मिलाया हाथ
Bangladesh news
बांग्लादेश में भीड़ हिंसा का कहर, नहर में कूदने से हिंदू युवक की मौत
Israel Gaza Second Phase Ceasefire
क्या गज़ा में लागू होगा सीजफायर का दूसरा चरण; कतर ने किया बड़ा खुलासा!
US Muslim Scholar UK Entry Ban
ब्रिटेन की मुस्लिम गृह सचिव ने मुस्लिम स्कॉलर की एंट्री पर लगाया बैन, जानें डिटेल
Ashoka University
प्रोफेसर अली खान देशद्रोह के आरोप से हो सकते हैं बरी, लेकिन SC ने रखी एक शर्त
jammu kashmir news
प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ कार्रवाई