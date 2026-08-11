/संभल मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

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Sambhal Shahi Jama Masjid Survey Case: संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. उन्होंने इस फैसले का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. मस्जिद कमेटी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर फिर से विचार करने की जरूरत है.
दरअसल, हिंदू संगठनों का दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद असल में हरिहर मस्जिद है, जबकि मुस्लिम समुदाय इस दावे को खारिज करता है. इस मामले की सुनवाई अभी निचली अदालत में चल रही है. इस मामले में निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके ढांचे के सर्वे का आदेश दिया था. इस आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को बरकरार रखा.
'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' से जुड़ा है मामला
हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक भी हटा दी, जिससे सुनवाई फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया. मस्जिद कमेटी ने अब हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती दी है. इस मामले में सबसे अहम कानूनी सवाल 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' से जुड़ा है. यह कानून कहता है कि देश में किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहना चाहिए जैसा 15 अगस्त 1947 को था. हालांकि, संभल मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि इस चरण में 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' निचली अदालत में मामले की सुनवाई में कोई बाधा नहीं डालता है.
हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश
हाईकोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' के आधार पर इस चरण में निचली अदालत की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता. इसी तर्क के आधार पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर लगी रोक हटा दी थी और मामले को आगे बढ़ाने की इजाजत दी थी. मस्जिद कमेटी ने अब इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.