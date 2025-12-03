Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3027827
Zee SalaamIndian Muslim

संभल की शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई टली, जानें अब कब होगी अगली सुनवाई

Sambhal News: संभल की शाही जामा मस्जिद, श्री हरिहर मंदिर तनाज़ों की सुनवाई 3 दिसंबर को नहीं हो सकी. और अब अगली तारीख 8 जनवरी तय हुई है. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. इससे पहले सर्वे को लेकर हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी.

Written By  Qudsiya Begum|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:36 PM IST

Trending Photos

संभल की शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई टली, जानें अब कब होगी अगली सुनवाई

Sambhal News:  संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर के मामले में 3 दिसंबर (बुधवार) को भी सुनवाई नहीं हुई. सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट, चंदौसी में तयशुदा वक्त में सुनवाई मल्तवी कर दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को की जाएगी. इससे पूर्व सिविल जज सीनियर डिवीज़न आदित्य सिंह के कोर्ट में पिछली सुनवाई 6 नवंबर को हुई थी. दरअसल यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि यह मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है . भारत सरकार और एएसआई की ओर वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगली तारीख 8 जनवरी तय की है.वहीं सुनवाई के मद्देनज़र कोर्ट अहाते में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज़ और पुलिस अफसरान तैनात रहें.

आपको बता दें कि 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने चंदौसी सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट में दावा दायर किया था, कि संभल की शाही जामा मस्जिद हकीकत में श्री हरिहर मंदिर है. इसके बाद 19 नवंबर की शाम मस्जिद अहाते में पहले चरण का सर्वे हुआ, जबकि दूसरा चरण 24 नवंबर को पूरा हुआ था,सर्वे के दौरान पैदा होने वाले तनाज़ों ने पुर तशदुद माहौल ले लिया. जमी भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी. उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था. इस मामले में तीन कातिलों, तीन ख्वातीन और इन्तेज़ामिया मस्जिद के सद्र जफर अली एडवोकेट सहित कुल 103 मुल्ज़िम को जेल भेजा गया था. इनमें से मस्जिद सद्र सहित 38 लोगों को जमानत मिल चुकी है.

किसने दायर किया मामल?
वकील विष्णु शंकर जैन ने कई दरख्वास्त गुज़ार की तरफ़ से संभल के सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में ही वाद दायर किया था. विष्णु शंकर जैन वही वकील हैं जो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी वकील हैं. इस पर सुनवाई के दौरान दरख्वास्त गुज़ार के अलावा दूसरे पार्टी के वकील मौजूद नहीं थे. हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां ये विशाल मस्जिद बनी हैं. वहां कभी हरिहर मंदिर हुआ करती थी.वहीं मुसलमानों की तरफ से  इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए कोर्ट में दायर वाद को नया सियासी तनाज़ पैदा करने और सुर्खियां बटोरने की कोशिश बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Qudsiya Begum

कुदुसिया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है, और JNU के IIMC से पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मुस्लिम माइनॉरिटी से ...और पढ़ें

TAGS

Sambhal Disputeshahi jama masjid

Trending news

Sambhal Dispute
संभल की शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई टली, जानें अब कब होगी अगली सुनवाई
UP News
मुजफ्फरनगर में एक हफ्ते में 40 से ज्यादा मंदिर और मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर
Waqf UMEED Portal
2 दिन और 6 घंटे शेष, वक्फ पोर्टल पर मचा हाहाकार; क्यों डरा है मुस्लिम समाज ?
Pakistan News
क्या भारत का पड़ोसी मुल्क हो जाएगा टुकड़ा-टुकड़ा? पाकिस्तान में CDF गहराया संकट
Jihad Controversy
मदनी के बयान पर क्यों छिड़ी बहस; 'जिहाद' आतंकियों का हथियार नहीं सज्जनों का संस्कार
Ajmer News
तुर्की-समरकंद से होकर ख्वाजा के दरबार में अजमेर पहुंचे 100 से ज्यादा विदेशी मेहमान
Delhi News
Delhi Riots 2020: एक घटना, एक आरोप लेकिन गुल्फिशां के केस में बदल गए जमानत के पैमाने
IED Attack in Khyber Pakhtunkhwa
IED ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान, सब-इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसवालों की मौत
Chandigarh HC on Sanjauli Masjid
संजौली मस्जिद पर चंडीगढ़ HC का बड़ा फैसला, इमरान प्रतापगढ़ी ने मुसमलानों को दी बधाई
Saudi Arab help Palestine
सऊदी ने फिलिस्तीनियों के लिए खोला खजाना, 1.1 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान