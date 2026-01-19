"देश में मुसलमानों पर हो रहा है जुल्म", संभल सांसद बर्क के पिता का टूट गया सब्र का बांध

Advertisement
Mamluk ur Rehman Bark on Muslim: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. हाल ही में एक बयान में उन्होंने किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Jan 19, 2026

Sambhal News: साल 2024 के नवंबर महीने में शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी. तब से संभल अलग-अलग वजहों से चर्चा में बना हुआ है. इस बीच संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के पिता मामलुकुर्रहमान बर्क एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि मस्जिदें और मदरसे तोड़े जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है और मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं.

मामलुकुर्रहमान बर्क ने यह भी कहा कि रेप और हिंसा की घटनाओं ने समाज को हिलाकर रख दिया है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में एक मशहूर शेर पढ़ा, "हमारी बर्बादी पर मत हंसो, ऐ बाग के रहने वालों, एक दिन कयामत का दिन तुम्हारे सिर पर भी आएगा." उनके बयान के बाद सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. समर्थक इसे समाज की सच्चाई बताने वाला बयान मान रहे हैं, जबकि विरोधी इसे भड़काऊ और गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं.

पहली बार नहीं दिया है ऐसा बयान
दरअसल, ममलुकुर रहमान बार्क ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है. इससे पहले भी वो ऐसा बयान दे चुके हैं. 19 दिसंबर 2024 को संभल के नखासा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों को कथित तौर पर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था. यह घटना तब हुई जब बिजली विभाग की एक टीम चेकिंग अभियान के लिए उनके इलाके में पहुंची थी. उन पर इस दौरान बिजली कर्मचारियों को धमकी देने का आरोप है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर उन्हें यह कहते हुए देखा गया था कि जब सरकार बदलेगी तो बिजली कर्मचारियों को "बर्बाद" कर दिया जाएगा. इस वीडियो के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया.

शफीकुर रहमान बर्क के परिवार का सियासी सफर
ममलुकुर्रहमान बर्क के परिवार का भी एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है. उनके पिता और जिया उर रहमान बर्क के दादा मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, भारतीय राजनीति में एक जाना-माना नाम थे. शफीकुर रहमान बर्क का निधन 27 फरवरी 2024 को 94 साल की उम्र में हो गया. उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके पोते, जिया उर रहमान बर्क को संभल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, जिसे उन्होंने जीत लिया.

जिया उर रहमान बर्क का राजनीतिक करियर भी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत की और AIMIM के टिकट पर संभल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए. बाद में 2022 के विधानसभा चुनावों में वे समाजवादी पार्टी में वापस आ गए और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए. उस चुनाव में उनके दिवंगत पिता डॉ. शफीकुर रहमान बर्क उनके साथ मंच पर थे और उनके लिए प्रचार किया था.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Sambhal news

