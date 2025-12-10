संभल: 6 दिसंबर को नींव और नाम 'बाबरी मस्जिद', मुफ्ती नूरी बोले- MLA हुमायूं कबीर के फैसले से...

Islamic Scholars on Babri Masjid: मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित मस्जिद का नाम बाबरी रखने और 6 दिसंबर को नींव रखने के फैसले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. अब इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध करने लगे. संभल के धर्मगुरु मुफ्ती आलम रजा नूरी ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन मजहबी जगहों को सियासत का हिस्सा बनाना इस्लाम के खिलाफ है.
Sambhal News Today: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) से निष्काषित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिंसबर को एक मस्जिद की नींव रखी. हुमायूं कबीर ने इसका बाबरी मस्जिद रखने का ऐलान किया है. इसके बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है. दक्षिणपंथी संगठन मस्जिद का नाम मुगल बादशाह बाबर के नाम पर रखने का विरोध कर रहे हैं.
इसी कड़ी में संभल में धर्मगुरु मुफ्ती आलम रजा नूरी का भी बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की पवित्र जगह है और जहां जरूरत हो मस्जिद बननी भी चाहिए. लेकिन सवाल यह है कि नींव 6 दिसंबर के दिन ही क्यों रखी गई और बाबर के नाम पर ही क्यों रखी गई?
मुफ्ती आलम रजा नूरी ने कहा कि "बाबर मुसलमानों का मजहबी रहनुमा नहीं था. वह एक मुस्लिम योद्धा और बादशाह था, जिसे राणा सांगा ने अपने सियासी फायदे के लिए बुलाया था." आलम रजा नूरी के मुताबिक, "बाबर ने इस्लाम के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया. उसके नाम पर मस्जिद की नींव रखना और वह भी राज्य चुनाव से चार महीने पहले, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है. कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है और कोई सियासी दल हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रहा है."
आलम रजा नूरी ने खुद को 'पश्चिम बंगाल का ओवैसी' बताने वाले हुमायूं कबीर के दावे को भी गलत बताया. उन्होंने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के सदर हैं, मुसलमानों के सियासी रहनुमा हैं. हाई एजुकेशन, दीनी-मजहबी इल्म और कानूनी तालीम के साथ वह संविधान की रौशनी में मुसलमानों के मसाइल को पुरजोर तरीके से रखते हैं. हुमायूं कबीर का उनसे कोई मुकाबला नहीं है. उनका सियासी करियर तो एक दल-बदलू नेता के तौर पर ही जाना जाता है."
मुफ्ती नूरी ने कहा कि मस्जिद के नाम पर सियासत करना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि सियासीत करना अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद और मुस्लिम कौम को बदनाम करके सियासत चमकाना शोभा नहीं देता. अल्लाह के नाम को और मस्जिद को टारगेट करके सियासत करना इस्लाम इजाजत नहीं देता. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ना सभी का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मजहबी भावनाओं का इस्तेमाल कर सियासी फायदा उठाने की कोशिश से बचना चाहिए.
