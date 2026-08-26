/दुनिया भर की गाय सड़कों पैर घूमती रहती है...नूर मोहम्मद की थी इसलिए हुआ जुर्माना!

राज्य चुनें
Sambhal News Today in Hindi: सड़कों पर खुले में घूमते गोवंश की वजह से पैदा होने वाली परेशानी को लेकर संभल नगर पालिका परिषद ने अब सख्त रुख अख्तियार किया है. नगर पालिका परिषद इंतजामिया ने सड़क पर गायों को छुट्टा छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. अब ऐसे पशुपालकों से जुर्माना वसूला जाएगा और बार-बार नियम तोड़ने पर एफआईआर तक की कार्रवाई की जाएगी.
संभल नगर पालिका परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदित्य प्रकाश ने इस सिलसिले में हुक्म जारी किया है. इस हुक्म के मुताबिक, अगर किसी पशुपालक की गाय सड़क पर छुट्टा घूमते हुए पाई जाती है तो पहली बार उस पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई सिर्फ जुर्माना वसूलने तक महदूद नहीं रहेगी.
अगर किसी पशुपालक की गाय दूसरी बार सड़क पर छुट्टा मिला तो उससे 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके बावजूद अगर पशुपालक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता और दोबारा गायों को सड़क पर छोड़ता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के हुक्म दिए गए हैं. नगर पालिका परिषद इंतजामिया के इस सख्त फैसले के बाद नगर पालिका के मुलाजिमों ने भी मुहिम शुरू कर दिया है. मुहिम के दौरान मुलाजिमों ने ऐसे पशुपालकों की पहचान कर कार्रवाई की, जिनके जानवर सड़क पर छुट्टा पाए गए.
नगर पालिका के मुलाजमीन ने गायों को सड़क पर छोड़ने के इल्जाम में नूर गाजी, ओवैस, फैजान, फरमान समेत पांच पशुपालकों से कुल 12,500 रुपये का जुर्माना वसूला. कार्रवाई के इब्तिदाई मरहले में ही पांच मवेशी पालने वालों से फी शख्स 2500 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूल किया गया. हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, और मुल्जिमों में सिर्फ एक खास तबके को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर इसको लेकर नई बहस छिड़ गई है. यूजर्स ने इंतजामिया से सवाल पूछा है कि क्या पूरे नगर पालिका में सिर्फ मुस्लिम ही गाय पालते हैं, या फिर सिर्फ उन्हीं के जानवर सड़कों पर घूमते हुए पाए गए. पालिका की इस कार्रवाई से सड़क पर जानवरों को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों में हड़कंप मच गया है. इंतजामिया के हुक्म के बाद अब पशुपालकों को अपनी गाय और दूसरे जानवरों को सड़कों पर खुले में छोड़ने से पहले जुर्माने और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई का ख्याल रखना होगा.
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदित्य प्रकाश की ओर से जारी हुक्म के बाद नगर पालिका के मुलाजमीन ने जमीन पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इंतजामिया की ओर से पहली बार के लिए 2500 रुपये और दूसरी बार जानवरों के सड़क पर मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है. वहीं, बार-बार नियम तोड़ने की सूरत में एफआईआर कराने के हुक्म भी दिए गए हैं.
इस कार्रवाई का मैसेज साफ है कि पशुपालक अपने जानवरों को सड़क पर यूं ही छुट्टा नहीं छोड़ सकते. नगर पालिका इंतजामिया अब ऐसे मामलों में सख्ती बरतने के मूड में है. शुरुआत में पांच पशुपालकों से 12,500 रुपये का जुर्माना वसूला जाना इसी मुहिम का हिस्सा है.