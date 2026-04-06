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मुस्लिम महिला वकील का बड़ा ऐलान; इकलौते बेटे और पति के साथ ईरान के लिए लड़ने को तैयार

Uttar Pradesh News: संभल की रहने वाली महिला वकील शाहीन जमाल ने ऐलान किया है कि ईरान के लिए वह अपने इकलौते बेटे और परिवार के साथ कुर्बान होने को तैयार है. उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही है कि अगर मेरी आवाज ईरान तक पहुंच रही है तो मुझे सबसे पहले इंडिया से ईरान पहुंचने का संदेश दिया जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:18 PM IST

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मुस्लिम महिला वकील का बड़ा ऐलान; इकलौते बेटे और पति के साथ ईरान के लिए लड़ने को तैयार

Uttar Pradesh News: ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला करके युद्ध की शुरुआत की, जिसके बाद ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है. लगभग 34 दिनों से यह युद्ध जारी है. इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल की एक महिला वकील शाहीन जमाल ने ईरान के लिए परिवार समेत कुर्बान होने का एलान किया है. 

महिला वकील शाहीन जमाल ने ईरान जाकर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ जंग लड़ने और परिवार समेत कुर्बान होने का ऐलान किया है. इस ऐलान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महिला यह कहती दिख रही है कि इजराइल-अमेरिका ईरान पर जुल्म कर रहे हैं. महिला वकील ने कहा कि ईरान को अगर जंग के लिए बंदे की जरूरत पड़ती है तो वह अपना इकलौता बेटा ईरान के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं. 

उसने आगे कहा कि अगर अधिक जरूरत पड़ती है तो वह खुद और अपने शौहर ,बच्चे समेत ईरान के लिए मरने को तैयार है. महिला वकील शाहीन जमाल ने कहा कि "मैं अपने होशो-हवाश में यह बात कह रही हूँ. अगर मेरी आवाज ईरान तक पहुंच रही है तो मुझे सबसे पहले इंडिया से ईरान पहुंचने का संदेश दिया जाए.

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गौरतलब है कि इस जंग में ईरान को दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय और अन्य अमनपसंद लोगों का समर्थन मिल रहा है. भारत में मुस्लिम समुदाय इस युद्ध में ईरान की आर्थिक मदद करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है. सिर्फ जम्मू-कश्मीर में लोगों ने 18 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, ताकि ईरान की मदद की जा सके. इसी प्रकार भारत के कई राज्यों में लोगों ने चंदा इक्ट्ठा किया है. इन पैसों का मेडिकल किट और अन्य जरुरी चीजें खरीदकर ईरान भेजी जाएगी. कश्मीर में लोगों ने ईरान के लिए अपनी जमीन, जमा पूंजी, जानवर, मुर्गे, घर के बर्तन, कार, बाइक, जेवर और बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे दान किए. ईरान ने इस मदद के लिए भारत के लोगों का धन्यवाद किया है. 

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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