संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश के बाद हड़कंप, 48 लोगों को मिला बुलडोजर अल्टीमेटम

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की जमीन को लेकर पैमाइश के बाद प्रशासन ने एक और सख्त कार्रवाई की है. प्रशासन ने कब्रिस्तान की भूमि पर बने कथित अवैध निर्माण को लेकर इलाके के 22 मकान और दुकानों को नोटिस जारी किए हैं. इन मकानों और दुकानों में रहने वाले कुल 48 लोगों को यह नोटिस थमाए गए हैं.

यह मामला संभल सदर इलाके के मोहल्ला कोट का है, जहां जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन बताई जा रही है. प्रशासन ने नोटिस में सभी संबंधित लोगों को 15 दिन का समय दिया है. नोटिस में साफ कहा गया है कि तय समय के भीतर जवाब नहीं देने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.

22 मकान और दुकानों पर मंडराया बुलडोजर का खतरा

प्रशासन की टीम ने तीन दिन पहले कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की थी. पैमाइश के बाद 20 दुकानों और मकानों के निर्माण को अवैध घोषित किया गया था. इसके बाद अब सभी 22 मकान और दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।. इस कार्रवाई के बाद कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोपियों में हड़कंप मच गया है.

प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में यह भी जिक्र किया गया है कि अगर 15 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो आगे सख्त कदम उठाए जाएंगे. प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हलचल बनी हुई है. यह मामला संभल सदर क्षेत्र के मोहल्ला कोट स्थित जामा मस्जिद के पास का है.

कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश और सर्वे पर रोक लगाने से HC का इंकार

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के गांव कोट (अंदर चंगी) में स्थित कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश और सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पैमाइश के दौरान राजस्व टीम के सामने अपने आपत्ति और पक्ष रख सकते हैं. इस आदेश के साथ जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने आसिम खान सहित 17 लोगों की याचिकाओं का निस्तारण कर दिया.

याचिकाकर्ताओं ने दिसंबर 2025 में संभल के एसडीएम के जरिये जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गाटा नंबर 2/32 की सर्वे और पैमाइश कराने का निर्देश दिया गया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के खिलाफ है.

राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित जमीन सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और प्रशासन सिर्फ पैमाइश और सीमांकन करा रहा है, जिससे किसी के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे.

वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया कि सड़क बनाकर कब्रिस्तान की अवैध हिस्सेदारी की जा रही है और पैमाइश की आड़ में एक समुदाय को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आदेश सिर्फ भूमि की पैमाइश और सीमांकन से संबंधित है, इसलिए इस कार्रवाई पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता है.

