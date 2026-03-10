कांवड़ यात्रा की तरह ईद पर भी की जाए पुष्प वर्षा; संभल के मुसलमानों ने सरकार से की मांग

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimकांवड़ यात्रा की तरह ईद पर भी की जाए पुष्प वर्षा; संभल के मुसलमानों ने सरकार से की मांग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम समुदाय ने सरकार से मांग की है कि अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज के दिन हेलिकॉप्टर से नमाजियों पर पुष्प वर्षा की जाए. मुस्लिम समुदाय ने कहा कि सरकार जिस प्रकार हिंदू त्योहारों का सम्मान करती है उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के त्योहारों का भी सम्मान करे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:01 AM IST

Uttar Pradesh News: हमने देखा कि देश में हिंदू समुदाय का त्योहार खासकर कांवड़ यात्रा पर कई राज्य सरकारों द्वारा पुष्प वर्षा कराई जाती है. यानी नेताओं और अधिकारियों द्वारा हेलिकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर फूल फेंके जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है. उत्तर प्रदेश में हर वर्ष कांवड़ यात्रियों का स्वागत इस प्रकार किया जाता है. ऐसे में मुस्लिम समाज ने भी सरकार से मांग की है कि कांवड़ यात्रा की तरह ईद की नमाज पर भी पुष्प वर्षा की जाए. 

संभल के मुस्लिम समाज ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि संभल के जामा मस्जिद में अलविदा जुम्मा और ईद उल-फितर की नमाज के दौरान पुष्प वर्षा की जाए. इस मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा को ज्ञापन सौंपा. मुस्लिम समुदाय ने कहा कि जिस तरह हिंदू त्योहारों पर पुष्प वर्षा की जाती है, उसी तरह नमाजियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए. मुस्लिम समुदाय ने कहा कि सरकार हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों की तरह मुसलमानों के धार्मिक त्योहारों का भी सम्मान करे.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में पुलिस अधिकारियों द्वारा कांवड़ियों के पांव दबाने, पुष्प वर्षा करने और अन्य प्रकार की सेवा करने की तस्वीरें सामने आती हैं. सरकार द्वारा भी इन चीजों को प्रमोट किया जाता है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हेलिकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती है, लेकिन ईद की नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर कभी पुष्प वर्षा नहीं की जाती है. अमुमन मुस्लिम समुदाय ने कभी पुष्प वर्षा की मांग नहीं की, लेकिन इस वर्ष संभल के मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि उनके त्योहारों का सम्मान किया जाए और ईद के दिन नमाजियों पर पुष्प वर्षा की जाए. 

इसे भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव में AIMIM ने RJD को समर्थन का दिया ऑफर, मगर रख दी ये बड़ी शर्त

