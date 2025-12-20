US-UK से यूरोप तक, संभल के मुस्लिम कारीगर की भारी डिमांड, क्रिसमस पर आए खूब आर्डर

Sambhal: संभल के मुस्लिम कारीगरों की विदेशों में भारी डिमांड देखने को मिल रही है. क्रिसमस के मद्देनजर विदेशों में हैंडक्राफ्ट आइटम्स का काफी डिमांड बढ़ी है और संभल से भारी मात्रा में ये हैंडिक्राफ्ट आइटम्स यूएस, यूके, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में भेजे जा रहे हैं.

संभल से एक्सपोर्ट हो रहे हैं हैंडमेट आइटम्स

बिजनेसमैन सोहेल परवेज़ कहते हैं, "मुख्य तौर पर, हमें US, UK, फ्रांस और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों से ऑर्डर मिले हैं. क्रिसमस के दौरान दिए जाने वाले आइटम ज़्यादातर गिफ्ट होते हैं, क्योंकि क्रिसमस सबसे बड़ा इंटरनेशनल त्योहार है, और लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देने के आदी हैं. इसलिए हम फोटो फ्रेम और ट्रे जैसी चीज़ें देते हैं. हम सजावटी सामान भी एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका इस्तेमाल क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए किया जाता है, जैसे कि बॉल और घंटियाँ, बॉल्स आदि."

सोहेल ने कहा कि ज्यादातर माल जा चुका है और अब उन सामान का स्टोर में डिस्पले का वक्त है. अब कस्टमर इन सामान को डायरेक्ट स्टोर से खरीद सकेंगे.

#WATCH | Sambhal, UP: Traders in the Sarai Tarin area of Sambhal are currently fulfilling large orders for Christmas tree decorations and handcrafted gifts for European countries ahead of Christmas Day 2025. pic.twitter.com/7WB0LGXn0U — ANI (@ANI) December 20, 2025

ताहिल सलमानी बोले, लगभग पहुंच चुका है सामान

वहीं एक दूसरे बिजनेसमैन ताहिर सलमानी कहते हैं,"क्रिसमस का सामाम तो लगभग पहुंच चुका है, और अब सेल का समय है. क्रिसमस के दौरान सबसे खास चीज़ क्रिसमस ट्री होता है, और इसके अलावा, चांद, तारे और घंटियों जैसी सजावट की चीज़ें भी होती हैं. भारत में लोग दिवाली या ईद पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफ़े देते हैं. इसी तरह, यूरोप में, क्योंकि क्रिसमस उनका सबसे बड़ा त्योहार है, वे क्रिसमस पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफ़े देते हैं. ये तोहफ़े कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बॉक्स, फोटो फ्रेम, या दूसरी चीज़ें आदि."

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश का संभल लंबे वक्त से अपने पारंपरिक हैंडक्राफ्ट आइटम्स के लिए जाना जाता है. यह जिला खास तौर पर हॉर्न और बोन क्राफ्ट के लिए फेमस है, जिसमें जानवरों के सींग और हड्डियों से कंघी, चूड़ियां, बटन, सजावटी वस्तुएं और घरेलू इस्तेमाल की चीजें तैयार की जाती हैं. इसके अलावा संभल में लकड़ी पर नक्काशी, धातु शिल्प और पारंपरिक हस्तनिर्मित सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं.

संभल अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा

यहां का हैंडक्राफ्ट उद्योग बड़ी संख्या में कारीगरों को रोजगार देता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है. संभल के हस्तशिल्प उत्पाद देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं.