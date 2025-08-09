विरोध दरकिनार CO अनुज चौधरी का हुआ प्रमोशन; मुसलमानों ने कहा, सब अल्लाह की मर्ज़ी

Sambhal Muslim Reaction Anuj Chaudhary Promotion: संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी अपने विवादित बयानों की वजह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. अब उनका प्रमोशन हो गया है और ASP बन गए हैं. प्रमोशन का आदेश जारी होने के बाद SP केके बिश्नोई और एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सीओ अनुज चौधरी की वर्दी पर अशोक स्तंभ लगाया. पीपीएस अधिकारी अनुज चौधरी खेल कोटे से एएसपी बनने वाले राज्य के पहले अफसर बन गए हैं. अनुज चौधरी 2012 में स्पोर्ट्स कोटे से PPS अधिकारी बने थे.

अनुज चौधी के प्रोमशन मिलने के बाद संभल के मुसलमानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. संभल के एक मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है और अल्लाह ने अनुज चौधरी के लिए पदोन्नति लिखी थी, इसलिए उन्हें प्रमोशन मिला. सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है. एक अन्य व्यक्ति ने पदोन्नति पर खुशी जताते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि उन्हें पदोन्नति मिली. उन्होंने कानून-व्यवस्था के लिए अच्छा काम किया था, इसलिए उन्हें इसका इनाम मिला.

अनुज चौधरी ने दिया था विवादित बयान

ASP अनुज चौधरी अपने विवादित बयानों और कार्यशैली को लेकर कई बार सुर्खियों में रहे हैं. होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ने पर एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, "होली साल में एक बार आती है, जबकि जुम्मा 52 बार आता है. जो लोग होली से बचते हैं, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए." अनुज चौधरी के इस बयान पर बवाल मच गया और लोगों ने तीखी आलोचना की थी.

पहली बार सुर्खियों में कब आए थे अनुज चौधरी

दरअसल, एक स्थानीय अदालत ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था. एएसआई की टीम मस्जिद का सर्वे करने संभल पहुंची थी. इसी दौरान हिंसा भड़क उठी. पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई. इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सभी लोगों की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई. जबकि पुलिस ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया. इस सिलसिले में जब पत्रकारों ने तत्कालीन संभल सीओ अनुज चौधरी से सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा, "मैं मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुआ हूं." इस बयान के बाद अनुज चौधरी सुर्खियों में आ गए.