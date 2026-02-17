‘गुनाह से तौबा करो…’ संभल में मुस्लिम महिलाओं की कांवड़ पर बरेली के मौलाना भड़के

Sambhal News: उत्तर प्रदेश का संभल पिछले दो सालों से कई वजहों से खबरों में रहा है. अब, बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा पर निकलीं दो मुस्लिम महिलाओं का वीडियो वायरल होने के बाद संभल फिर से सुर्खियों में है. महिलाओं का कहना है कि उन्हें भगवान शिव भक्त हैं और वे मंदिर में जलाभिषेक करना चाहती हैं. कुछ लोगों ने इस घटना को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताया, जबकि कुछ ने धार्मिक परंपराओं और पहचान पर सवाल उठाए. इस बीच, मौलाना शहाबुद्दीन रजबी ने भी एक कड़ा ऐतराज जताया है.

बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजबी ने एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में बुर्का पहनकर हिस्सा लेने वाली औरतों का मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और लोग शरिया के नजरिए से इस पर क्या नियम हैं, यह जानना चाहते हैं. मौलाना रजबी ने अपने बयान में साफ कहा कि शरिया कानून की रोशनी में इस्लाम साफ तौर पर कहता है कि कोई भी मुसलमान, चाहे वह मर्द हो या औरत, दूसरे धर्म के धार्मिक त्योहार या रीति-रिवाज नहीं अपना सकता. उन्होंने कहा कि जो कोई भी दूसरे समुदाय का रूप या रूप अपनाएगा, उसे उसी समुदाय में गिना जाएगा.

मौलाना ने क्या कहा?

मौलाना के मुताबिक, कांवड़ यात्रा या जलाभिषेक जैसे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेना मुसलमानों के लिए गैर-कानूनी और बहुत बड़ा पाप है. उन्होंने महिलाओं और संबंधित मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे ऐसे कदम न उठाएं जिससे समुदाय की बदनामी हो. मौलाना ने कहा कि गुनाहों से दूर रहना और तौबा करना सबसे अच्छा तरीका है और भविष्य में ऐसे कामों से बचना चाहिए.

संभल की तमन्ना क्यों ले जा रही थी कांवड़

गौरतलब है कि संभल की तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा कर रही थीं. उनका वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने मुस्लिम महिला के कांवड़ यात्रा करने पर सवाल उठाए थे. तमन्ना ने साफ किया कि उसने भगवान से मन्नत मांगी थी, जो पूरी हुई. इसलिए वह कांवड़ लाई. तमन्ना ने कहा कि उसने अमन त्यागी से शादी करने की मन्नत मांगी थी. शादी और मन्नत पूरी होने के बाद उसने कांवड़ लाने की अपनी मन्नत पूरी की. उसने यह भी कहा कि उसके पति पूरी यात्रा में उसके साथ रहे और अब वह महाशिवरात्रि पर संभल में छैमनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेगी.